Elecciones catalanas 2024, en directo: encuestas, participación y última hora de Cataluña

¿Qué pasa con mi voto si no voy a votar hoy?

Una de las dudas que tienen los electores es la repercusión que tienen los votos en blanco, las abstenciones o los votos nulos a la hora de hacer el escrutinio o recuento durante las elecciones catalanas 2024.

Pues bien, la abstención, es decir, el hecho de no ir a votar durante los comicios, no tiene un efecto directo en los resultados electorales, ya que no se conoce el dato de a qué partido hubieran votado esas personas que se han abstenido de la votación. Sin embargo, sí que tiene un efecto indirecto.

Puedes ampliar toda la información sobre la influencia de la abstención en las elecciones en este enlace.