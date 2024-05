Elecciones catalanas 2024: Qué son y cómo influyen el voto nulo, el voto en blanco y la abstención

Los catalanes están llamados a las urnas este 12 de mayo de 2024, cuando se celebran las elecciones autonómicas al Parlament de Catalunya, donde los diferentes partidos ya han presentado sus candidatos para la presidencia de la Generalitat.

De este modo, quien no haya pedido el voto por correo, deberá acudir de forma presencial a los colegios electorales para introducir la papeleta en las urnas, una papeleta que puede tener un voto válido, un voto nulo o un voto en blanco. De igual modo, los electores pueden optar por la abstención. Todas las opciones están contempladas y cada una de ellas tiene una repercusión diferente en el resultado electoral.

Qué es el voto nulo

De hecho, en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en su artículo 96, recoge la normativa en referencia a las diferentes opciones de votación. En primer lugar, recoge que es "nulo el voto emitido en sobre o papeleta diferente del modelo oficial, así como el emitido en papeleta sin sobre o en sobre que contenga más de una papeleta de distinta candidatura", se explica, al mismo tiempo que se especifica que, en caso de que el sobre tenga más de una papeleta de la misma candidatura, se computará como un solo voto válido.

Por otro lado, "serán también nulos en todos los procesos electorales los votos emitidos en papeletas en las que se hubieren modificado, añadido o tachado nombres de candidatos comprendidos en ellas o alterado su orden de colocación, así como aquéllas en las que se hubiera introducido cualquier leyenda o expresión, o producido cualquier otra alteración de carácter voluntario o intencionado".

Por último, "serán nulos los votos contenidos en sobre en los que se hubiera producido cualquier tipo de alteración de las señaladas en los párrafos anteriores".

Qué es el voto en blanco

En el mismo artículo se indica qué es el voto en blanco: "se considera voto en blanco, pero válido, el sobre que no contenga papeleta". Por ejemplo, también son los sobres con votos a partidos políticos que no se presentan.

¿Qué quiere decir esto? ¿Se cuenta? Pues, al contrario que los votos nulos, los votos en blanco son válidos para el recuento, de ahí su importancia, ya que sí que influyen en los resultados finales de la votación, precisamente, en lo que se refiere al denominado método D'Hondt.

En concreto, este beneficio obtenido con los votos en blanco tiene que ver con el denominado método D'Hondt, que es el sistema utilizado para repartir los escaños o los concejales durante las elecciones, de manera proporcional al número de votos obtenidos.

Así, tras hacer el recuento, los resultados electorales se ordenan de mayor a menor y se calcula el porcentaje de cada uno sobre el total de votos válidos, teniendo en cuenta los votos en blanco, los cuales se distribuyen de forma proporcional entre todas las candidaturas, tal y como se puede leer en el Ministerio de Interior.

Primero se excluyen las candidaturas que no hayan obtenido un 3% de los votos válidos emitidos, un porcentaje que puede variar dependiendo de si se trata de elecciones generales o autonómicas. Así, al incluir los votos en blanco una candidatura necesita más votos para lograr escaño.

Esto quiere decir que, por lo general, los votos en blanco suelen beneficiar a los partidos mayoritarios. No beneficia al partido que más votos ha conseguido en las elecciones, pero sí a los partidos que, por lo general, consiguen mayores representaciones en cada lugar, en contra de los partidos políticos más pequeños, aunque ciertamente hay poca posibilidad de que una formación se quede justamente en el límite del 3% de los votos necesarios para conseguir representación.

Qué es la abstención

La abstención es, básicamente, el hecho de no ir a votar, es decir, no introducir ninguna papeleta durante las elecciones y, por tanto, no emitir ningún voto. ¿Tiene esto alguna repercusión? Pues, lógicamente, no emitir ningún voto no tiene ninguna repercusión directa con los resultados, ya que se desconoce la causa por la que las personas se han abstenido de ejercer su derecho a voto.

Esto quiere decir que no se puede saber el impacto que la abstención tiene en los resultados, porque no se sabe cuál es el partido al que hubiera votado la persona que no ha ido al colegio electoral. Así, en todo caso, la abstención solamente perjudica al partido político al que, supuestamente, habría votado la persona que se ha abstenido.