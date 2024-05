Aliança Catalana irrumpe en el Parlament tras las elecciones catalanas

Uno de los grandes nombres propios de las elecciones autonómicas catalanas ha sido el de Sílvia Orriols. La alcaldesa de Ripoll lidera Aliança Catalana, formación de extrema derecha independentista que, por primera vez irrumpe en el Parlament con dos diputados. Con el 80% del escrutinio completado, el partido tenía dos diputados.

Durante la campaña se especuló con saber si lograría obtener representación. Sin embargo, sus diputados no deberían tener peso en la formación de gobierno debido a que las fuerzas independentistas no suman para obtener la mayoría y, en el caso de poder llegar al poder, han afirmado por activa y por pasiva que no pactarían con Aliança Catalana.

La candidata siguió el escrutinio de las elecciones al Parlament de este domingo desde la sede de su formación en Ripoll (Girona). Tras los primeros 45 minutos de recuento, Orriols compartió en un mensaje de 'X' recogido por Europa Press: "Alea jacta est".

Los sondeos publicados este domingo al cierre de los colegios electorales ya indicaban que el partido que encabeza Orriols podía entrar por primera vez en el Parlament, con entre 1 y 7 diputados según las estimaciones de Sigma Dos para 3Cat y RTVE (1-3), Sociométrica para El Español (3-5) y Gesop para El Periódico (4-7).

La edil de Ripoll obtuvo una amplia mayoría en su localidad y ganó en el municipio gerundense con el 33% de los votos, once puntos más de los que obtuvo Junts, la segunda formación.

En este sentido, Aliança Catalana se impuso también en los municipios de Les Lloses (35%) y Gombrèn (25%), en la provincia de Girona.

Se desconoce si Orriols comparecerá ante los medios de comunicación para valorar los resultados, pues el partido vetó la entrada a los periodistas a su sede y tuvieron que trabajar desde la calle.