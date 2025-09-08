Un estadounidense que vive en España destaca una diferencia entre las carreteras en ambos países: "Me siento como un piloto de Fórmula 1"

España es uno de los países que más llama la atención a las personas de todo el mundo por su buen clima, su cultura, sus paisajes y sus ciudades. No solo estamos hablando de turistas, ya que cada vez son más los extranjeros que deciden dejar el pasado atrás, hacer las maletas y mudarse a cualquier parte del territorio español para comenzar una nueva vida lejos de casa.

Travis Smith, un hombre estadounidense, es un buen ejemplo de ello. Tras haber vivido en Texas y Nueva York, aterrizó en Madrid sin tener viaje de vuelta para asentarse en la capital española. Desde hace algo más de un año comparte su día a día por redes sociales, donde además explica algunos de los choques culturales más interesantes que ha tenido. En uno de sus vídeos más recientes, ha señalado una característica de las carreteras españolas que le parece especialmente llamativa.

Las diferencias geográficas

En su publicación, Travis Smith enseña el trazado de una carretera española mientras comenta que "en España hay muchas curvas", lo que le hace sentirse como "un piloto de Fórmula 1". Y es que aunque para los españoles sea normal circular por vías con desniveles y giros constantes, el estadounidense comenta que en el país norteamericano la mayoría son rectas y prácticamente planas.

"Las carreteras cuando viajas en Estados Unidos son rectas con algunos baches... bueno, con muchos, pero rectas". Realmente tiene sentido, ya que el paisaje estadounidense está compuesto por extensas llanuras con mucho terreno disponible. Salvo en algunas zonas, no hay condicionantes como montañas, cordilleras o ríos, lo que permite construir carreteras rectas y tremendamente largas.

Sin embargo, la geografía española es mucho más irregular, lo que obliga a asfaltar siguiendo la composición del suelo. Además, muchas vías siguen trazados antiguos que se levantaron antes incluso de la expansión del coche, por lo que abundan las curvas, los cambios de rasante y las carreteras estrechas.

Ventajas de carreteras curvas

Si el objetivo es llegar lo antes posible de un punto a otro, es cierto que una carretera recta y plana es más efectiva que un trazado con curvas. Sin embargo, los amantes del motor o las personas que conduzcan por placer, te dirán que una carretera irregular con giros y curvas ofrece una experiencia única. De hecho, algunas de las carreteras más bonitas de España son totalmente diferentes a una gran autovía estadounidense.