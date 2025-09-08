A partir de ahora la DGT quiere que hagas todos los trámites desde casa: nueva iniciativa para reducir las citas presenciales

La Dirección General de Tráfico ha lanzado a través de sus redes sociales y canales oficiales una nueva campaña llamada 'DGT es DIGITAL', con la que pretende recordar a los usuarios que la mayoría de los trámites pueden completarse de manera online. Es decir, que en muchos casos pedir una cita presencial y acudir a una de sus jefaturas provinciales o locales es una pérdida de tiempo y de desplazamiento.

Según explican desde la DGT, casi el 100% de los trámites con el organismo pueden realizarse de manera telemática. De hecho, ya en 2024, hubo más trámites que se hicieron totalmente online (2.414.777) que mediante citas presenciales (1.818.053). Aún así, quieren reducir al mínimo la cifra de gestiones en persona, y para ello han lanzado esta nueva campaña.

En profundidad

La iniciativa transmite una idea clara: es mejor completar una gestión cómodamente desde el ordenador o el móvil de casa que desplazarse hasta una oficina y hacer cola hasta ser atendido. Especialmente si se trata de asuntos que fácilmente se solucionan a distancia, como matricular un vehículo nuevo, solicitar un duplicado del carnet de conducir o cambiar el titular de un coche.

Es más, la DGT afirma que "tan sólo la solicitud de permisos para mercancías peligrosas requiere atención presencial". Para el resto de gestiones, se puede llamar por teléfono al 060, utilizar la aplicación para smartphones 'miDGT' o acudir a la Sede Electrónica, donde se incorporó hace algunas semanas un asistente virtual para ayudar a los ciudadanos con sus trámites.

Desde el organismo concluyen que "acudir presencialmente a las oficinas de las que dispone la DGT en todo el país, además de suponer un coste de tiempo y de desplazamientos a los ciudadanos, también genera una demanda de citas previas que, de liberarse, podrían dedicarse a otros colectivos que sí necesitan atención presencial".