Por qué hay que poner medio limón dentro del horno y para que sirve

Mantener el horno limpio y sin restos de comida y grasa puede parecer una tarea complicada y tediosa, pero con los métodos adecuados, es mucho más sencillo de lo que imaginas. Muchas personas están acostumbradas a utilizar productos tradicionales como el vinagre o bicarbonato, pero existe una alternativa natural, efectiva y económica con la que dejar este electrodoméstico completamente reluciente.

La suciedad del horno

La grasa acumulada en el horno no solo afecta a la estética e higiene del hogar, sino que también puede influir en el sabor de los alimentos y en la eficiencia del electrodoméstico. Por eso, es fundamental limpiarlo regularmente y utilizar métodos que no lo dañen. Aunque los limpiadores comerciales pueden parecer la opción más rápida, a menudo contienen químicos agresivos que pueden ser dañinos y dejar residuos en la comida.

Una de las claves para limpiar el horno, es utilizar una mezcla que permita eliminar la grasa y descomponerla sin la necesidad de usar productos químicos y abrasivos. Existen un sinfín de trucos caseros y naturales, que son muy sencillos y con los que es posible desincrustar hasta la suciedad más antigua. De hecho, existe uno en concreto que solo necesita un ingrediente que todos tenemos en casa y que desengrasa y desinfecta a la perfección.

El truco definitivo

Ese truco infalible y desinfectante es, nada más y nada menos, que un limón. Es sabido que esta fruta cuenta con numerosas propiedades y beneficios para la salud de nuestro cuerpo, pero ahora sabemos que también para la de nuestra cocina. Este truco puede aplicarse de dos maneras diferentes en función de la cantidad de suciedad que haya en nuestro horno.

Para la primera, basta con calentar agua en un bol y exprimir el jugo del limón en su interior. Mojamos un paño o esponja en la mezcla y utilizarlo para limpiar la superficie del horno. La acidez de esta fruta ayuda a descomponer la grasa y elimina por completo los residuos. Además, desprende un olor cítrico que aporta un aroma fresco y agradable evitando

Si la suciedad está muy incrustada, corta el limón por la mitad y frotar directamente sobre la superficie que requiera limpieza. Dejamos actuar entre diez y quince minutos y retiramos usando una esponja húmeda o un paño suave. Si la bandeja todavía está sucia, es posible calentar el horno a baja temperatura antes de extender el limón por el interior.