El truco de una experta en jardinería para mantener las plantas hidratadas: "Es más eficiente que los sistemas de riego por goteo tradicionales"

A todos nos ha pasado alguna vez que se nos ha olvidado regar nuestras plantas y nos hemos acordado al día siguiente. Cada tipo de planta tiene unas necesidades diferentes, algunas requieren más agua, otras menos, pero todas ellas deben ser hidratadas con periodicidad para mejorar su salud y evitar que se mueran.

Si eres de esos a los que se les olvida regar cada dos por tres, existe un truco que salvará tus plantas de una deshidratación asegurada. Este sencillo consejo lo hemos aprendido gracias a la cuenta de Tiktok con cerca de 200.000 seguidores, @artsnursery, que publica vídeos sobre cómo cuidar y mejorar la calidad de vida de nuestras plantas.

El sistema de riego olla

"¡Hazlo tú mismo! Existe una solución de riego probada en el tiempo que ha existido durante miles de años, el sistema de riego Olla. Derivado de antiguas prácticas de jardinería en el norte de África, China y América Latina, esta ingeniosa técnica seguramente aumentará el agua de riego y mantendrá sus plantas prosperando durante toda la temporada", explica la experta.

#wateringplants #diy ? original sound - Art's Nursery @artsnursery Make it yourself! A time-tested watering solution that's been around for thousands of years – the Olla watering system! Derived from ancient gardeningx practices in North Africa, China, and Latin America, this ingenious technique is sure to elevate your watering game and keep your plants thriving throughout the season. What is the Olla Watering System? The Olla watering system utilizes the simplicity of a clay pot to create a self-watering mechanism. Here's how you can set it up: * Select a clay pot that fits your gardening space. * Ensure it's watertight by sealing it with a tile and some plumber's putty or silicone. * Bury the pot into the soil with the opening exposed, acting as a lid. * Fill the pot with water and cover it with the lid. How Does it Work? The magic happens through capillary action, where water gradually seeps out from the Olla into the surrounding dry soil, providing consistent moisture to your plants. This method proves to be even more efficient than traditional drip irrigation systems, making it an excellent choice for raised garden beds, allotment gardens, or any area that's challenging to reach for daily watering. #ollawatering

Para poner en práctica este truco, basta con coger una maceta de barro, tapar el agujero de la parte inferior con masilla o silicona y después enterrarla en la tierra de nuestro jardín. Una vez listo, la llenaremos de agua y la taparemos con ayuda de un plato de maceta o un objeto similar.

Con este gesto, el agua se filtrará lentamente por los poros del macetero, proporcionando a las plantas que lo rodean una fuente de hidratación constante durante mucho tiempo. "Este método resulta ser aún más eficiente que los sistemas de riego por goteo tradicionales, lo que lo convierte en una excelente opción para camas de jardín elevadas, jardines de huerto o cualquier área que sea difícil de alcanzar para el riego diario", asegura la experta.