Una española que vive en Estados Unidos fue trasladada al hospital en ambulancia pero el auténtico dolor llegó con la factura: "700 euros solo por el transporte"

Cristina Fernández es una joven española que vive en Estados Unidos desde hace un tiempo. La creadora de contenido ya acumula más de 13.000 seguidores que observan atentos cómo es la vida en Miami y cómo Cristina muestra las principales diferencias entre ambos países.

El pasado mes de julio, la joven compartió un vídeo en su cuenta de TikTok, @_tainad, en el que explicaba la cuantiosa cifra que había tenido que pagar debido a una asistencia médica. La publicación se viralizó en poco tiempo, llegando a más de 370.000 personas y generando un debate con más de mil comentarios.

La factura de la ambulancia

"En el capítulo de hoy de 'Viviendo el Sueño Americano' tenemos una factura del Miami Dade Fire Rescue", comienza explicando Cristina. Tal y como cuenta en la publicación, la joven sufrió un problema de salud por el cual tuvo que ser trasladada de inmediato a un hospital de la ciudad estadounidense en la que vive.

"Hace dos semanas estuve en el hospital por una urgencia médica, recalco lo de urgencia porque tuve que recurrir a la ambulancia, de la cual me acaban de mandar la factura", afirma Cristina. Y aunque ese problema médico requiriese ir al hospital, el dolor no terminó allí. Cuando la joven recibió la factura, no podía creer la gran cantidad de dinero que debía pagar por haber sido atendida.

"Procedo a desglosar: asistencia de ambulancia, 800 dólares; millas, 15 dólares cada milla, es decir, la distancia que tuvo que recorrer la ambulancia desde donde me tuvieron que recoger hasta el hospital, 45 dólares; monitorización cardíaca, 25 dólares; suplementos terapéuticos, 25 dólares", explica Cristina.

La suma total de todos estos gastos médicos es de 895 dólares, es decir, unos 765 euros por haber sido transportada en ambulancia al hospital, unos 12 euros por cada 1,6 kilómetros recorridos, y por las pruebas que se le realizaron para comprobar su estado de salud. "No me quiero imaginar cuando me llegue la factura del hospital", comenta la joven al final del vídeo.