Cómo desatascar las tuberías de forma rápida y sencilla con esta herramienta de Lidl que cuesta menos de 15 euros

Una tubería atascada puede ser un auténtico problema que debe solucionarse con la mayor brevedad posible para evitar los malos olores y favorecer la correcta circulación del agua. No obstante, mucha gente no sabe cómo se lleva a cabo esta sencilla tarea y recurren a fontaneros cuando, en realidad, podrían hacerlo ellos mismos sin problema.

Aunque existen muchos trucos caseros para desatascar las tuberías de la ducha, la pila o el fregadero, Lidl ha sacado a la venta una herramienta con la que te olvidarás para siempre de llamar a un profesional para liberar las tuberías de casa. Además, su excelente calidad va acompañado de un increíble precio que lo hará completamente irresistible.

Se trata de la Espiral para limpieza de tuberías de Lidl, una herramienta que tiene un precio de 14,99 euros y que es ideal para limpieza de tuberías manual o mecánica y ayuda a eliminar residuos obstruidos en el interior de las mismas.

Espiral para limpieza de tuberías | Lidl

Basta con introducir la espiral por el desagüe y accionarla de forma manual con la manivela que la herramienta lleva integrada, o utilizar su encaje hexagonal para colocar el taladro y usarlo mecánicamente. Además, cuenta con una velocidad variable que se adapta perfectamente a la limpieza de la tubería y eliminará la suciedad acumulada en su interior.

Características

Para eliminar residuos en tuberías obstruidas.

Ideal para la limpieza de tuberías manual o mecánica.

Manivela para funcionamiento manual.

Encaje hexagonal para funcionamiento mecánico con taladros.

Con disipador para avanzar y retroceder la espiral.

Adecuado para tamaños de tubería de 12,6-40 milímetros.

Con velocidad variable, portabrocas y giro derecha/izquierda.