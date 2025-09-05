El sencillo truco para potenciar el sabor del tomate de los supermercados: "Valdrá las horas de espera"

El tomate es uno de los alimentos más típicos de la dieta mediterránea. De hecho, resulta difícil encontrar a alguien que no le guste este producto, porque no solo enriquece nuestras recetas y es muy versátil en las cocinas, sino que aporta numerosos beneficios para la salud.

Tanto en crudo para ensaladas, como frito en la salsa de tomate, o incluso en zumo, gazpacho o salmorejo, lo cierto es que es muy nutritivo. Además, su sabor y su bajo precio hace que sea un imprescindible en los hogares españoles, y más en la época del año en la que estamos.

Propiedades

Entre sus aspectos positivos, cabe destacar los siguientes, según el portal especializado 'Tua Saúde':

Cuidan de la visión, la piel y el cabello . Al ser rico en carotenoides, ayudan a mantener la salud visual y de la piel, además de fortalecer el cabello.

. Al ser rico en carotenoides, ayudan a mantener la salud visual y de la piel, además de fortalecer el cabello. Previenen el cáncer . Son ricos en licopeno, un pigmento carotenoide que ejerce una potente acción antioxidante en el organismo, protegiendo las células del efecto de los radicales libres e inhibiendo la proliferación de las células tumorales.

. Son ricos en licopeno, un pigmento carotenoide que ejerce una potente acción antioxidante en el organismo, protegiendo las células del efecto de los radicales libres e inhibiendo la proliferación de las células tumorales. Ayudan a regular la presión arterial . Son ricos en potasio, un mineral que ayuda a eliminar el sodio a través de la orina, y contiene buenas cantidades de agua creando un efecto diurético.

. Son ricos en potasio, un mineral que ayuda a eliminar el sodio a través de la orina, y contiene buenas cantidades de agua creando un efecto diurético. Ayudan a bajar de peso . Tienen muy pocas calorías y contienen mucha agua, antioxidantes y fibra, favoreciendo la disminución de grasa corporal y controlando el apetito.

. Tienen muy pocas calorías y contienen mucha agua, antioxidantes y fibra, favoreciendo la disminución de grasa corporal y controlando el apetito. Mejoran la salud de los huesos . Son una buena fuente de vitamina K, que actúa activando la ostocalcina, una proteína necesaria para el crecimiento y mineralización del hueso.

. Son una buena fuente de vitamina K, que actúa activando la ostocalcina, una proteína necesaria para el crecimiento y mineralización del hueso. Previenen el envejecimiento prematuro. La actividad antioxidante actúa protegiendo las células de la piel contra la oxidación de los radicales libres, ayudando a retrasar el envejecimiento prematuro.

A tener en cuenta

Ante este panorama, son muchos los españoles y españolas que se preguntan si existe algún truco para potenciar el sabor del tomate. Y lo cierto es que sí lo hay, según ha desvelado de manera contundente una creadora de contenido (conocida como @paulinacocina) en TikTok.

El procedimiento es muy sencillo. Tan solo tenemos que pelar el tomate, cortándolo de la forma que queramos, en función de los gustos de la persona. Acto seguido, le ponemos un poquito de sal, un poquito de aceite de oliva y lo llevamos a la nevera durante cuatro horas y media.

"Se supone que así se van a concentrar mucho los sabores y el tomate va a quedar espectacular", ha revelado la tiktoker. Y no es para menos. La cuestión es si el buen sabor del tomate vale esas horas de espera, pero viendo las respuestas de los usuarios parece que la respuesta es clara.

