Miguel Assal, agente de emergencias: "Esto que llevo en el posavasos del coche te puede salvar la vida"

"Atento, porque esto que llevo aquí en el posavasos, del tamaño de un refresco, te puede salvar la vida". Con esta frase comienza Miguel Assal, experto en emergencias, uno de sus vídeos más populares en TikTok. En él simula una situación que cualquiera puede vivir al volante: el coche se para de repente, la luz de avería de motor se enciende y toca señalizar la incidencia en plena carretera.

En ese momento, Assal es tajante: "No lo hagas, no coloques los triángulos, no bajes del coche". Su recomendación rompe con lo que muchos conductores siguen haciendo todavía hoy: caminar por el arcén para colocar los triángulos de emergencia. Una maniobra que, recuerda, ha provocado numerosos atropellos en los últimos años.

"Debes llevarlo siempre aquí, explica, señalando el posavasos, porque en la guantera puede quedar bloqueado ante un accidente". A continuación, abre el dispositivo, lo activa y lo coloca sobre el techo del vehículo: es la señal V16, una baliza luminosa visible a más de un kilómetro que se convertirá en obligatoria en España a partir del 1 de enero de 2026, sustituyendo definitivamente a los triángulos tradicionales.

No hace falta exponerse caminando por la calzada

Tras mostrar cómo se enciende, Miguel insiste en la sencillez del gesto: "Simplemente haciendo esto, la activas, abres la ventanilla, la colocas en el techo y ya estás visible y señalizado". No hace falta exponerse caminando por la calzada. La baliza emite una luz intermitente visible a 360 grados y con un alcance de más de un kilómetro, de modo que otros conductores detectan la incidencia desde lejos.

Pero la gran novedad de la señal V16 va más allá de su luz. Desde el 1 de enero de 2026 todas las que se comercialicen deberán estar conectadas a la plataforma DGT 3.0. Esto significa que, al activarla, enviará automáticamente la ubicación exacta del vehículo averiado a la Dirección General de Tráfico, de modo que tanto los servicios de emergencia como otros conductores recibirán un aviso en tiempo real. Según la DGT, el objetivo es claro: reducir los atropellos mortales que se producen cuando los conductores bajan a colocar triángulos en situaciones de peligro.

Miguel lo ilustra en su vídeo con una secuencia práctica: "Antes de salir del coche, mira por los retrovisores, quítate el cinturón y abre con precaución la puerta del copiloto. Vuelve a mirar y, si es seguro, baja y ponte detrás del guardarraíl. Solo entonces avisa a asistencia o emergencias". El experto recalca que la señal no sustituye las precauciones básicas, pero sí minimiza el riesgo inicial al permitir señalizar sin bajarse del vehículo.