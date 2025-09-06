Ni jabón ni bicarbonato: el ingrediente que hay que poner en el microondas para limpiarlo y que que quede como nuevo

La cocina es uno de los espacios más sucios de la casa. Especialmente por sus electrodomésticos, que usamos a diario y que suelen acumular restos de comida y líquidos que pueden llegar a convertirse en una auténtica pesadilla. Uno de estos aparatos es el microondas, que utilizamos para calentar algunos platos y que siempre termina por mancharse.

Los expertos recomiendan realizar una limpieza en profundidad de este electrodoméstico cada cierto tiempo, ya que de lo contrario, los restos de comida podrían acumularse dando lugar a bacterias y podrían terminar por dañar las resistencias y piezas que permiten que el microondas funcione.

El truco de la sal

Aunque existen muchos limpiadores específicos para eliminar la suciedad acumulada en el electrodoméstico, también hay un sinfín de trucos caseros que podrán ayudarte en esta tarea cuando no tengas los productos de limpieza a tu disposición.

El último en viralizarse ha sido el truco de utilizar un ingrediente que todos tenemos en casa para limpiar el microondas. Se trata de la sal, un producto conocido por sus infinitas propiedades y beneficios y que puede ser un gran aliado en las tareas del hogar, más allá de ser un condimento que potencia el sabor de nuestros platos y recetas caseras.

Para poner en práctica este truco, basta con echar un puñado de sal en un plato o recipiente apto para microondas y ponerlo en funcionamiento. El cloruro sódico ayudará a absorber la humedad excesiva que se acumula en su interior durante el calentamiento. Debido a su cualidad higroscópica, actuará como atractor de esas pequeñas cantidades de agua en el ambiente y las retendrá.

De esta manera, conseguirá que no se junte tanto vapor, contribuirá a que el microondas se ensucie menos y hará que la comida mantenga mejor su textura evitando esa sensación de que ha quedado blanda o chiclosa después de calentarla en este electrodoméstico.