Adiós al típico estropajo de acero inoxidable: el producto que llega para quedarse a las cocinas españolas, que no raya las superficies y limpia a fondo

Casi todas las cocinas españolas cuentan con su típico estropajo de acero inoxidable, que se usa para quitar esa suciedad más difícil, especialmente de sartenes, ollas, bandejas y demás elementos duros. Si bien se trata de un producto muy efectivo, corremos riesgo de rayar las superficies donde lo usamos, puesto que puede ser demasiado duro, estropeando el menaje de la cocina.

Con los estropajos normales, que son ideales para limpiar vasos y platos, a veces no se llega a arrastrar toda la suciedad de otro tipo de utensilios; por lo que se ha creado un producto que se está volviendo muy viral en internet, ya que cumple la función de un estropajo normal y de uno de acero inoxidable.

Se tratan de los trapos o paños de alambre de metal, una mezcla entre una bayeta y un estropajo de acero, que se pueden conseguir en multitud de comercios, y aportan beneficios de ambos productos, ya que arrastran toda la suciedad (incluso la que está más incrustada), pero no rayan las superficies, por la forma en la que están diseñados.

Asimismo, al no rayar superficies, se pueden usar para todo tipo de elementos, y no solo para aquellos más duros. Utensilios de plástico o de cristal son totalmente aptos para su uso, por lo que se puede dar más utilidad que en el caso de los típicos estropajos de alambre. Incluso se puede usar uno de estos trapos de alambre para limpiar todo el menaje, pudiendo descartar tanto los de alambre, como los demás tipos.

Ganar en higiene

Uno de los mayores puntos positivos de este nuevo formato a modo de trapo, que es lo que está haciendo que se vuelve especialmente popular (además de no rayar superficies), es que asegura que queden muchos menos restos y bacterias atrapados en su interior, a diferencia del estropajo de acero, que por su forma, quedaban atrapados pedazos de comida que difícilmente se podían eliminar.

Estos paños de alambre tienen sus fibras separadas, haciendo fácil su limpieza y su secado. Además, resultan más manejables y abarcan más superficie que su clásico predecesor.

Usos

Sus usos son muy variados, pero algunos de los más populares son:

Limpieza de vajilla y cubertería.

Limpieza de ollas, sartenes y bandejas.

Eliminar restos del fregadero sin rayar la superficie.

Limpieza de frutas y verduras antes de su consumo

antes de su consumo Limpieza de la grifería.