Andreas B. Eisingerich, investigador: "Leer cuentos de hadas contrarresta los efectos negativos de la navegación en Internet"

Leer un cuento de hadas de los hermanos Grimm como 'Hansel y Gretel' o 'Caperucita Roja' puede mitigar los efectos negativos de navegar por Internet al crear resiliencia y mejorar la perspectiva de vida, según un nuevo estudio realizado por un equipo internacional dirigido por el Imperial College de Londres (Reino Unido) y publicado en la revista 'JMIR Formative Research'.

Al mismo tiempo, otro estudio revela que jugar al videojuego de mundo abierto 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' y ver películas de Studio Ghibli puede mejorar significativamente la felicidad general y el sentido de propósito en la vida de los jóvenes.

El estudio

En el primer estudio los investigadores, de la Universidad Kyushu Sangyo (Japón), la Universidad de Graz (Austria), la Universidad Estatal de Georgia (Estados Unidos) y el Imperial College de Londres examinaron cómo la navegación en internet afecta la resiliencia y el optimismo en estudiantes de posgrado. Además, exploraron si los cuentos clásicos podrían actuar como un amortiguador contra cualquier efecto perjudicial.

Aquellos que leyeron un cuento de hadas de los hermanos Grimm después de navegar por Internet reportaron una resiliencia significativamente mayor y una perspectiva más positiva sobre la vida en comparación con aquellos que no leyeron un cuento de hadas de los hermanos Grimm.

En profundidad

Actualmente la mayoría de las personas pasan mucho tiempo en línea. Si bien internet ofrece muchos beneficios, su impacto en el bienestar mental y la resiliencia emocional no se comprende del todo. Esta investigación sugiere que el simple acto de leer un cuento de hadas clásico podría ser una herramienta accesible para contrarrestar el efecto agotador de la navegación en línea.

"En una era digital saturada de contenido fugaz y gratificación instantánea, los hallazgos del estudio actual muestran que el poder perdurable de los cuentos de hadas de Grimm puede ayudar a ofrecer un antídoto crucial contra la erosión de la resiliencia y el optimismo causada por la navegación excesiva en Internet", afirma el autor Andreas B Eisingerich.