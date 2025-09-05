Juan Ramón Romero, endocrino: "Esta es la mejor medicina que existe, la más potente y el elixir de la juventud"

La búsqueda de la eterna juventud es algo que ha despertado un gran interés a pacientes y científicos, con el fin de ralentizar los procesos de envejecimiento, así como todas las enfermedades vinculadas a esto. Por el momento, la mayoría de expertos recomiendan siempre un estilo de vida saludable, que permita la prevención de cualquier problema de salud.

Uno de los factores que puede derivar en graves complicaciones de salud es la glucosa en sangre. Por ello, el endocrino Juan Ramón Romero explica en una de sus últimas publicaciones en redes sociales "el secreto infalible para que tu glucosa en ayunas vaya bajando y se estabilice en valores normales".

Esto no es otra cosa más que la práctica habitual de ejercicios de fuerza, algo que con el tiempo puede hacer que incluso puedas dejar de tener que tomar metformina, el fármaco indicado para controlar la cantidad de glucosa en sangre.

Beneficios de los entrenamientos de fuerza

En general, el entrenamiento de fuerza reporta gran cantidad de beneficios para la salud, puesto que al aumentar la masa muscular, consigue reducir la grasa corporal y fortalece el sistema cardiovascular, pulmonar e inmunitario. "Y no solo eso, realmente para que vivas con la energía que quieres, para que tengas calidad de vida, para que puedas envejecer realmente disfrutando de tus hijos, de tus nietos, para que tengas fuerza, movilidad y ganas de hacer las cosas", advierte Romero.

El mejor momento para empezar

Según el experto, "el ejercicio de fuerza es la mejor medicina que existe, la más potente, aunque no vaya encapsulada en ninguna pastilla y el elixir de la juventud". Así, cualquier momento es bueno para comenzar a practicar este deporte, puesto que sus beneficios comienzan a notarse ya desde el principio.

No obstante, antes de iniciarse en este tipo de deportes, lo más aconsejable es consultar con un profesional, de forma que te permita adaptar la actividad a la condiciones individuales y lograr obtener los mejores beneficios en función de los objetivos marcados.