Cómo preparar las mejores galletas saludables en casa en pocos minutos: sin harinas, azúcares refinados y con el sabor de siempre

Por mucho que haya quienes se empeñen en decir que para comer saludable hay que dejar atrás los dulces, eso no es así. Por supuesto, no estamos hablando de las propuestas ultraprocesadas que encontramos en la gran mayoría de supermercados, sino de aquellas recetas que podemos preparar en casa controlando los ingredientes que añadimos, pero sin renunciar al sabor. Porque sí, aunque no hay que abusar de ellos, las redes sociales nos demuestran que existen propuestas muy interesantes que, además de estar deliciosas, encajan a la perfección con una dieta sana y equilibrada.

Una receta 'fit' sin renunciar al sabor

Mara Olmos, creadora de contenido gastronómico en redes sociales bajo el nombre @maraolmoss, no nos habla d una receta de galletas cualquiera, sino que la denomina "la cookie definitiva". Como bien dice en una de sus últimas publicaciones, estamos ante las mejores galletas saludables ya que, después de cuatro años perfeccionando el paso a paso y la lista de ingredientes, asegura que todo aquel que las prueba confirma su versión.

Ahora bien, que el proceso hasta llegar aquí haya sido algo largo no significa que la elaboración de estas galletas sea tediosa, más bien todo lo contrario. Sus pasos son realmente sencillos, tan solo hay que juntar los ingredientes líquidos por un lado y después añadir los secos.

Darle forma es un paso importante si queremos que nos queden redonditas, pero, sin lugar a dudas, lo que marca la diferencia es la sal en escamas que hay que añadir al final y que contrasta a la perfección con el toque dulce del chocolate y la esencia de vainilla.

Receta de galletas saludables y deliciosas

Lista de ingredientes:

1 huevo

60 ml de aceite de coco

80 gr de azúcar de coco o panela

75 gr de harina de avena

1/4 de cucharadita de esencia de vainilla

50 gr de copos de avena gruesos

Media cucharadita de bicarbonato de sodio

Media cucharadita de sal fina

40 gr de nueces

Chocolate negro sin azúcar

Sal en escamas

El paso a paso:

En un recipiente, bate el huevo junto con el aceite de coco derretido, el azúcar y el extracto de vainilla. Añade la harina de avena, los copos de avena, el bicarbonato y la sal. Mezcla hasta que todo esté bien integrado. Después, incorpora el chocolate y las nueces. En una bandeja apta para horno, coloca papel y aproximadamente una cucharada de masa por cada galleta. Hornea entre 8 y 12 minutos a 180ºC con ventilador arriba y abajo. Por último, espolvorea sal en escamas.