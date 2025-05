Un español que vive en Estados Unidos revela cuánto dinero gana trabajando como camionero: "En impuestos pagué solo el 20%"

El sistema tributario español siempre ha sido objeto de críticas, sobre todo por los tramos del IRPF, que muchos consideran abusivos con las rentas bajas (retención del 19% hasta los 12.450 euros y del 24% en el siguiente tramo) y permisivos con las altas (retención de entre el 37% y el 47%), y al contrario. Es precisamente la elevada fiscalidad de nuestro país, que es inclusive de las más altas de Europa, ha obligado a cientos trabajadores a buscarse la vida fuera de nuestras fronteras, en lugares que sean más permisivos en cuanto al pago de impuestos.

Uno de ellos es Jesús, un hombre que trabaja como camionero de larga distancia en Estados Unidos y que a través de sus redes sociales cuenta cómo es su vida, cuánto gana y qué cantidad de impuestos paga, una pregunta muy repetida entre sus seguidores. A modo de ejemplo, y para responder a sus inquietudes, el trabajador ha querido explicar cuánto dinero pagó en impuestos (o como él lo llama, pagó "al tío Sam") en 2024, año en el que solo trabajó ocho meses.

Por 34 semanas de trabajo ganó 50.128 dólares brutos, unos 44.113,25 euros al cambio, una cifra que no está nada mal considerando que estuvo cuatro meses de vacaciones en España y, por tanto, no trabajó el año entero (52 semanas).

"Trabajo ocho meses y me voy cuatro de vacaciones"

Jesús vive en la cabina del camión, por lo que ya de primeras sabemos que se ahorra pagar el alquiler, teniendo que gastar únicamente en comida y en el móvil, o algún capricho. Eso sí, no vayamos a hacernos ilusiones: advierte que su empresa no es la que mejor paga y que, al llevar un camión frigorífico, tampoco está muy especializado.

"Aquí suelen pagar por milla recorrida (...) yo suelo hacer entre unas 9.000 - 9.500 al mes de media", aclara Jesús, que advierte que hay gente que suele hacer entre 12.000 o 12.500.

Teniendo en cuenta que Jesús ganó en ocho meses 50.218 dólares, al mes recibió unos 6.000 dólares brutos aunque "no penséis que en EE.UU no se pagan impuestos", avisa. De esa cifra, pagó 5.168 dólares en 'Federal Tax', un impuesto que se paga a nivel nacional y que supone aproximadamente el 10% de su salario anual.

"Es como si fuera autónomo"

Ya le han quitado más de 5.000 dólares en impuestos, aunque podría ser peor. Aún así, Jesús explica que él "vive" en Texas, un estado que no tiene 'State Tax', por lo que puede permitirse ahorrar una buena cantidad de dinero. Un 'State Tax' es algo parecido a los impuestos que en España se pagan según la comunidad autónoma en la que resida el contribuyente, mientras que el 'Federal Tax' es similar a los impuestos que pagamos a nivel estatal y que son iguales para todos, independientemente del lugar de residencia. "Por ese lado, algo me he ahorrado", presume.

Y continúan los impuestos. "De Seguridad Social he pagado 2.932 dólares, del 'medicare' he pagado 685 dólares, de mi seguro médico he pagado, en ocho meses, 2.000 dólares", una suma que tacita a tacita se hace considerable, tanto que, en total, Jesús ha tenido que pagar 10.784 dólares en impuestos, " más o menos el 20% de lo que cobré".

Previendo la opinión popular, el camionero aclaró que sabe que en España se pagan más impuestos en perspectiva "pero tienes una pensión de jubilación decente, bajas, paro, vacaciones...aquí yo no tengo nada, es como si fuera autónomo".

Los camioneros en España

El salario promedio para un camionero en España en 2025 es de 21.500 euros anuales, según el portal talent.com. Esta cifra equivale a unos 1.792 euros mensuales, una remuneración muy alejada de la que recibe Jesús en Estados Unidos y que no hace sino dar la razón a aquellos que emigran en busca de mejores oportunidades laborales.

Pero en la ecuación también entran los derechos que tiene como trabajador (pensión, bajas, etc.), que son diferentes en cada país.