José Elías, dueño de La Sirena, se pregunta dónde está el derecho del autónomo "que paga 500 euros de cuota e ingresa 1.000 euros al mes"

España no suele portarse bien con los emprendedores, que se ven obligados a pagar para poder ejercer su actividad profesional libremente, como si fueran una especie de esclavos del siglo XXI. Es lo que denuncia el dueño de La Sirena, José Elías, en varias de sus últimas intervenciones en podcasts, donde argumenta que existe un descontento general de los empresarios para con el sistema tributario de nuestro país, y no es por pagar impuestos "sino por cómo piden que se paguen".

Aunque hace ya dos siglos que se abolió la esclavitud, ahora ha vuelto para los autónomos porque "son los que trabajan y no cobran", condena Elías, que aunque siempre se ha mostrado a favor de pagar impuestos en España, reconoce sentirse "un delincuente" por el modo en el que la administración le exige el dinero.

"Hay formas y formas de pedirte información y de llegar a un acuerdo, pero yo me siento un delincuente por cómo lo hacen"

El gurú de los negocios lleva tiempo exigiendo un cambio de paradigma para los empresarios en España, dado que entiende que no actúan conforme a la ética que les correspondería, argumentando que en las inspecciones de trabajo se siente extorsionado, y como él miles de emprendedores, grandes y pequeños.

Cuando te piden el dinero que te corresponde pagar por impuestos, lo habitual es que lo abones sabiendo que se va a destinar a la educación o la sanidad, por ejemplo, así todos pagarían a gusto. No obstante, esta no es la realidad que enfrentan los autónomos, que se ven arrastrados por unos líderes políticos que ponen su bien particular por encima del común.

La asignatura pendiente de los políticos

Es lo que denuncia Elías: "En la política hace falta volver un poco a los líderes del pasado, que creían que el bien común estaba por encima de su bien particular". Pero las previsiones no son muy alentadoras en este ámbito para Elías, dado que no encuentra a nadie así en el espectro político actual, algo que, de nuevo, juega en contra de todos, pero más contra los autónomos.

Los trabajadores por cuenta propia son percibidos por muchos políticos como un grupo poco representativo de la sociedad española, o lo que es lo mismo, son pocos votos, por lo que no les prestan atención ni atienden a sus necesidades. Pretenden así poner el foco de atención en grupos más numerosos, como los jubilados, para rascar más votos, aunque eso implique abandonar a los autónomos y "les da lo mismo" porque son "cuatro gatos".

De hecho, en palabras de Elías, este problema es tan grave porque "los autónomos son la casta más maltratada de la sociedad", ya que a todos se les reconocen derechos, menos a ellos, que no pueden ni siquiera ponerse enfermos porque sino, no facturan y no llevan dinero a casa. "¿Dónde está el derecho del autónomo que paga 500 euros de cuota e ingresa 1.000 euros al mes?", sentencia el gurú.

"Hemos creado personas de segunda" refiriéndose a los autónomos, que son lo más parecido a la esclavitud del siglo XXI, esclavos de una sociedad en la que, además, tienen que pagar por trabajar y que no tienen derecho ni siquiera a lo más mínimo, que es ponerse enfermo. "Y encima, cuando les pedimos información fiscal, los tratamos como delincuentes", acusa Elías, que continúa aprovechando sus participaciones en televisión y podcasts para evidenciar la realidad del emprendimiento en España.