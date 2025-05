Cuánto dinero puedes llevar en efectivo en la cartera como máximo según Hacienda

Una vez más, el efectivo continúa siendo el método de pago más utilizado por los españoles, tanto que casi el 60% declara usarlo prácticamente a diario, según datos del Banco de España. Su importancia se hace todavía más evidente en situaciones de emergencia, como el apagón del pasado 28 de abril, que pilló a muchos confiados de la tecnología, acostumbrados a pagar con tarjeta, con los bolsillos vacíos. Es precisamente esta digitalización la que está poniendo en jaque el uso del dinero en metálico.

En los últimos meses hemos visto como cientos de personas han mostrado su descontento en redes sociales acerca de la implantación del ya conocido como 'euro digital', ya que lo consideran una amenaza para su privacidad financiera y el detonante de la desaparición del dinero físico. Por esta razón, muchos optan por hacerse con una pequeña (o grande, según como se vea) cantidad de efectivo y guardarlo en casa, pero lo que no saben es que Hacienda vigila de cerca cada movimiento, hasta el dinero que tenemos en la cartera.

Cuidado con lo que sacas

Sabemos que los bancos y la Agencia Tributaria trabajan conjuntamente contra el fraude fiscal, razón que obliga a las entidades a avisar de cualquier transacción, ya sea retirada o ingreso de efectivo, superior a 3.000 euros, así como de las que utilicen billetes de 500 euros. No obstante, también podría solicitarse al titular de la cuenta que justifique retiradas de 1.000 euros o inferiores que se realicen con frecuencia y que puedan realizar, por tanto, sospechosas.

Aún así, Hacienda no establece un límite legal sobre la cantidad de efectivo que una persona puede guardar en su cartera o en su domicilio, dado que no hay ninguna normativa que lo dictamine. Da igual que sean 100 euros que 10.000, no pueden investigarnos por el simple hecho de tener dinero en metálico (siempre que podamos justificar su procedencia).

No obstante, tener grandes cantidades de dinero en casa puede suponernos un gran problema de seguridad, dado que en caso de robo perderíamos una importante suma de nuestros ahorros, por lo que muchos expertos desaconsejan hacerlo.

No pagues más de 1.000 euros en efectivo

Que quieren eliminar el dinero físico no es un sentimiento reservado para los ciudadanos de a pie, también lo es para los expertos financieros, como Natalia Lara, que advierte que "cuando desaparece el efectivo" con él se va nuestra privacidad financiera, dado que "cada movimiento queda perfectamente rastreado".

De hecho, más allá del euro digital, la Unión Europea quiere limitar los pagos en efectivo a 10.000 euros a partir de 2027 para continuar reduciendo su uso en aras de arrinconar a los defraudadores fiscales, una medida que, sumada a las restricciones de la Agencia Tributaria (en España no podemos pagar más de 1.000 euros en efectivo), ha despertado cierta inquietud entre sus usuarios.