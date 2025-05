El aviso de una experta en finanzas sobre el dinero en efectivo: "Están intentando eliminarlo de nuestras vidas para controlarnos"

En los últimos años estamos asistiendo a una digitalización sin precedentes, también en el ámbito financiero. Hay quienes dicen que el uso del dinero en efectivo está decayendo en favor de las tarjetas de crédito y otros que aúpan al metálico como la única opción de pago válida para eludir el control de Hacienda. En cualquier caso, sabemos que desde las instituciones están limitando cada vez más los pagos en efectivo. Por ejemplo, en España no podemos pagar con dinero físico las operaciones iguales o superiores a 1.000 euros, aunque las regulaciones no acaban aquí.

La Unión Europea también quiere limitar los pagos en efectivo a 10.000 euros a partir de 2027 para cercar a la economía sumergida, una medida que, sumada a las restricciones de la Agencia Tributaria, ha despertado cierta inquietud en los ciudadanos. Muchos denuncian sentirse acorralados simplemente por comprar con dinero físico, y optan por acumular grandes cantidades de efectivo en casa ante la amenaza de que los bancos puedan rastrear todos sus movimientos y privarles de su libertad.

Sin el efectivo se va nuestra privacidad financiera

Es de lo que nos advierte la experta en finanzas Natalia Lara en sus redes sociales: "Están intentando eliminar el efectivo de nuestras vidas y nadie está hablando de las consecuencias reales", de hecho hasta nos aconseja guardar algo de dinero en metálico en casa porque en cualquier momento la tecnología puede fallarnos y dejarnos indefensos. Y uno de los ejemplos más recientes es el apagón del pasado 28 de abril, que inutilizó los cajeros y los datáfonos, haciendo imposibles las transacciones de los que cada vez utilizan menos el efectivo.

Todo esto Lara lo atribuye a un intento de controlar la privacidad financiera de los individuos. "El Banco Central Europeo y las grandes entidades promueven una sociedad sin efectivo alegando modernidad y conveniencia", pero lo que nadie te cuenta es que "cuando desaparece el efectivo" con él se va nuestra privacidad financiera, dado que "cada movimiento queda perfectamente rastreado", un control que puede traernos graves consecuencias.

"Piénsalo, el efectivo es la única forma de dinero que te da libertad real".

Y que los bancos ganen poder absoluto puede suponer que si, por ejemplo, nos bloquean la cuenta, no podremos comprar ni las cosas más básicas, ni siquiera comida, además de que podrían cobrarnos comisiones por cada transacción "sin que puedas evitarlo". Además del rastro digital que dejan las tarjetas y las transferencias, que supondría una pérdida de libertad nunca vista hasta ahora y que no traería nada bueno.

Es una cuestión de poder y control

Sabemos que pagar con tarjeta es muy cómodo, pero no hay que confiarse ni abandonar el dinero en efectivo, que no necesita electricidad para funcionar ni falla cuando se caen los sistemas, además de que "no requiere permiso de nadie para usarse". Pero una cosa está clara: si algo quieren conseguir las élites limitando el dinero en efectivo es "poder y control", asegura Lara, que añade que "cuando te quitan opciones, siempre pierdes libertad".

De momento, una de las pocas cosas que podemos hacer sin limitaciones es guardar efectivo en casa, dado que Hacienda no establece ningún máximo para ello, pero sí, por ejemplo, para ingresar o retirar dinero del cajero, pudiendo enfrentar una cuantiosa multa si hacemos caso omiso de sus restricciones.

Relacionados La Seguridad Social dará hasta 5 años extra de cotización a todos estos contribuyentes