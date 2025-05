Su marido falleció en 2012 por leucemia pero siguió cobrando su pensión por error: ahora tendrá que devolver 62.000 euros a la Seguridad Social

Un pequeño error administrativo nos puede costar un montón de dinero, y si no que se lo digan a una mujer que tendrá que devolver más de 62.000 euros a la Seguridad Social por haber cobrado una pensión por leucemia de forma indebida durante varios meses. Aunque llamó continuadas veces para avisar de la confusión y pedir el cese de la prestación, desde el organismo le aseguraron que tenía derecho a recibirla por la enfermedad de su marido. Ahora, varios años después, le exigen el reembolso de las cantidades que cobró por equivocación.

No se solucionó en su día

La perjudicada es una mujer de Ohio de 65 años que se llama Ruth Podmanik cuyo difunto marido, Ed, cobraba una pensión de la Administración del Seguro Social (SSA) de Estados Unidos por tener leucemia. En una entrevista con el medio News5, la mujer cuenta que Ed percibió una ayuda del Estado durante cinco meses entre 2012 y 2013, cuando se vio obligado a abandonar su trabajo por la enfermedad.

No obstante, al reincorporarse a su puesto el hombre descubrió que continuaba cobrándola y llamó en repetidas ocasiones al organismo para avisarlos de su error. Desde la SSA le contestaron que tenía derecho al dinero por padecer leucemia y que no había ningún fallo, a pesar de que ya no la necesitaba. Ed lamentablemente falleció poco tiempo después y no pudo continuar peleando por esta confusión. Ahora es su esposa la que podría enfrentar un grave problema económico por no solucionar el error.

Y es que la SSA le exige la devolución de 69.087,50 dólares (más de 62.000 euros) por el cobro indebido de la pensión, algo ante lo que la viuda ha declarado sentirse asustada, llegando incluso a plantearse la posibilidad de tener que vender su casa para saldar la deuda.

Le pueden retener la mitad de sus ingresos

Pero la situación se puede complicar todavía más: le pueden retener el 50% de sus ingresos mensuales para recuperar los casi 70.000 dólares que se le adeudan, algo que podría tener "consecuencias devastadoras para su capacidad de subsistir", tal y como explica la directora de la División de Servicios para Adultos y Personas Mayores del Condado de Cuyahoga, Natasha Pietrocola.

Por su parte, Ruth asegura sentirse desolada dado que no fue su error continuar cobrando una pensión que no le correspondía, pues había intentado solucionarlo "continuamente", añadiendo que tampoco fue culpa de su esposo, sino de la Administración.

Es importante mencionar que, teniendo en cuenta los datos del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, la SSA prácticamente no comete fallos a la hora de abonar las ayudas, dado que tiene un porcentaje de error del 0,3%, o lo que es lo mismo, que más del 99% las paga correctamente. No obstante, si que es cierto que entre 2015 y 2022 tuvo pagos erróneos por valor de, aproximadamente, 72.000 millones de dólares.

