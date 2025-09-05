La tarta de limón saludable y rica en proteínas que se prepara en pocos minutos y está deliciosa: no necesita horno

Pese a que haya quienes sigan afirmando que el mundo de la repostería es uno de los más complicados, existen recetas que nos demuestran que no en todos los casos tiene por qué ser así. Disfrutar de un bocado dulce en casa, o ácido como es en este caso, es posible sin montar una locura en la cocina. Esta tarta de limón es el ejemplo perfecto, ya que no necesita horno, se hace en unos pocos pasos y está para chuparse los dedos.

Una receta saludable y deliciosa

Ha sido Marta Sanahuja, más conocida en redes sociales como @deliciousmartha, la que ha compartido el paso a paso en una de sus últimas publicaciones. Esta tarta es ideal para estos últimos días del verano, ya que está fresquita y es mucho más ligera que otras.

Además, como se ha adelantado, su proceso de elaboración es realmente sencillo y se divide en tres pasos: cocinar las crepes, preparar los rellenos y montar las capas. Esta no necesita horno, de forma que la tendrás lista enseguida.

Y es que, pese a las ideas preconcebidas que existen alrededor de los dulces, estos no tienen por qué ser malos si se preparan en casa y se tienen en cuenta los ingredientes. ¿El ejemplo? Esta tarta proteica, riquísima y refrescante.

Cómo preparar la tarta de limón

Ingredientes:

6 huevos

100 gr de harina de avena

160 ml de bebida vegetal o leche

La ralladura de un limón

240 gr de queso crema

240 gr de yogur griego

100 ml de zumo de limón

Vainilla en polvo

Endulzante al gusto

El paso a paso:

En un vaso batidor, añade 4 huevos, la harina de avena, la ralladura de limón y la leche o bebida vegetal. Mezcla hasta conseguir una textura homogénea y sin grumos. Después, en una sartén antiadherente, prepara los crepes y reserva. Ahora, prepara el relleno de la tarta. Para ello, mezcla el queso crema y el yogur griego con un poco de vainilla en polvo y tu endulzante al gusto. Reserva también. Para el lemon curd, añade el zumo de limón a una olla junto con dos huevos y remueve a temperatura baja hasta que espese. Con las tres preparaciones listas, únicamente deberás montar la tarta. Para ello, ve intercalando capas de crepe con el relleno y el lemon curd hasta obtener una altura considerable. Termina con una capa fina de lemon curd. Deja toda la noche en la nevera y disfruta.