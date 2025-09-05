Una española desvela la gran diferencia en la forma de trabajar entre Australia y España: "Te comportas como un esclavo y ellos no lo ven así"

Desde hace unos años estamos presenciando un éxodo de jóvenes españoles, con distintos tipos de formación académica y empleos, que se están mudando a Australia en búsqueda de mejores condiciones laborales, puesto que los sueldos y el nivel de vida en este país permiten a los trabajadores llevar una vida más desahogada y al mismo tiempo poder ahorrar cantidades importantes de dinero.

En Australia existen multitud de ofertas de empleo bien remuneradas, y para las que generalmente no hace falta experiencia previa, por lo que se convierte en el destino estrella para aquellos que buscan ahorrar dinero y vivir nuevas experiencias.

Una de estas jóvenes que ha emigrado a Australia es Laura, quien actualmente se encuentra trabajando en unas minas. Según cuenta ella misma, ha observado una gran diferencia en relación a la cultura del trabajo y a la forma de comportarse en los ambientes laborales

Como un esclavo

"Me he dado cuenta de que es muy fácil ascender laboralmente, es decir, los australianos tienen una cultura del trabajo más laxa, no se matan a trabajar, porque no tienen esa necesidad de 'no llego a fin de mes'", reflexiona. "Como se pagan bien las horas, no están agobiados para vivir".

Así pues, comenta que la mentalidad española en relación al trabajo es muy diferente: "Nosotros venimos aquí con nuestra cultura española del trabajo, que eres básicamente un esclavo y vienes asustado. Te comportas como un esclavo y ellos no lo ven así".

Según comenta, esta mentalidad y forma de trabajar de los españoles, hace que sean percibidos como "más trabajadores", lo que provoca que rápidamente las personas españolas consigan esos ascensos laborales que señalaba previamente

"En cuanto ven que tú lo das todo, te presentas a todos los turnos (...), en cuanto te ven eso, coges el tranquillo y eres un poco espabilado, enseguida te pasan a Team Leader, y enseguida te pasan a Supervisor", sentencia. Esta forma de trabajar española, según comenta, es la que hace destacar a los españoles en Australia, ya que su concepto del trabajo es más distendido y relajado.

"Nuestra forma de trabajar para ellos es algo raro y lo valoran muchísimo. Se agradece que te valoren por tu trabajo, aunque es triste que lo hagan en Australia y no en España", comenta otro joven español residente en Australia, al respecto del vídeo publicado por Laura comentado esta situación.