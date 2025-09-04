Poner laurel en la lavadora: una técnica que se usa mucho para eliminar el olor a tabaco y la humedad

A lo largo de la historia la gente ha utilizado plantas como remedios naturales a un montón de males, eso incluyen los propios "rituales" de ciertas culturas. Y entre todos estos destaca el uso del laurel ya en la antigua roma, donde era un símbolo de pureza y de aquellos que habían salido vencedores.

En la actualidad, sus usos se limitan a la cocina. Estas hojas secas de laurel son perfectas para dar sabor a una infinidad de platos, pero se puede ir más allá y aprovechar sus propiedades antimicrobianas y desodorizantes.

Elimina olor de tabaco, sudor o humedad

A la hora de hacer la colada muchos son los que recurren a productos clásicos: jabón, suavizante y como mucho perlas de frescor. Sin embargo, hay una manera de darle ese frescor de una manera más natural y eliminar olores desagradables en la ropa como la humedad, el tabaco o el sudor.

De esta manera, las hojas trabajan como desinfectante natural eliminando bacterias y hongos. Aquellos que lo han probado explican que se consigue una frescura sutil y un perfumado herbal duradero en toallas, ropa deportiva o ropa de cama.

Sumado a esto se debe señalar los efectos que tiene la el laurel en la propia lavadora, ya que al ser 100% natural mejora el estado de esta. Los usos continuados de productos químicos pueden resentir el electrodoméstico acumulando residuos en el interior. Sin embargo, el laurel de propiedades antifúngicas puede prevenir malos olores incluso la aparición de moho.

Es cierto que por el momento no hay suficientes estudios que demuestran la eficacia del laurel en la lavadora, pero el testimonio de cientos de usuarios confirma que realmente tiene un impacto positivo tanto en la ropa como en la lavadora.

Con una bolsa de tela

Emplear este método no puede ser más simple, basta con unas tres hojas por lavado. Se colocan en una bolsa de tela o bien en una malla para prendas delicadas y se mete al tambor con la ropa. El calor y la humedad propia de un ciclo de lavado hará que los aceites esenciales impregne toda la ropa.