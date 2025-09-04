Una mítica empresa con presencia en España se declara en quiebra por segunda vez: cierra casi 300 tiendas por este motivo

Si hay algo peor para una empresa que declararse en quiebra es caer en quiebra dos veces. Es lo que le ha pasado a una mítica y conocida marca de accesorios y complementos con presencia en España, que tiene tiendas repartidas a lo largo y ancho de nuestro país, aunque la marca es estadounidense y tiene una historia de 64 años.

Se trata de la empresa Claire's, que se ha acogido al Capítulo 11 del Código de Bancarrota de los Estados Unidos, que permite que las empresas, en ocasiones, puedan reestructurar sus deudas. Sin embargo, es la segunda vez que la marca, con sede en Hoffman Estates (Illinois), acaba en esta situación.

La fama de esta marca de venta al pormenor de complementos y accesorios reside en que su gran letrero morado se convertía en icono de los centros comerciales o las calles en las que se encontraban sus tiendas. De hecho, todo el mundo recuerda las joyas de bajo coste o bisutería, los elementos extravagantes para el cabello y los coloridos piercings en diferentes ubicaciones, como en las 10 tiendas repartidas en Madrid o Barcelona, la tienda de Salamanca, Santander, Vitoria, Granada, Marbella, Alicante, Castellón o Cartagena, entre otras muchas tiendas que continúan abiertas en nuestro país.

Cierre de casi 300 tiendas

A nivel mundial, Claire's aún opera 2.750 tiendas en 17 países. Sin embargo, en agosto de 2025, Claire's se declaró en quiebra según el Capítulo 11 por segunda vez, con activos y pasivos estimados entre 1.000 y 10.000 millones de dólares, tal y como se recoge en el medio estadounidense The Street.

La primera de las bancarrotas se dio en el año 2018, pero a pesar de la remontada y los esfuerzos por permanecer, los constantes cambios en el comercio, como el auge de las compras online, así como las nuevas tendencias y la desaceleración del gasto de los consumidores han hecho que Claire's se vuelva a ver en situación de quiebra.

De hecho, como recoge el citado medio, Claire's, después de declararse en bancarrota, fue adquirida en un acuerdo de 140 millones de dólares para un total de 950 tiendas por la firma de capital privado Ames Watson, conocido por transformar marcas icónicas pero en dificultades.

Este nuevo operador asumió parte significativa de los pasivos de Claire's, incluidas las deudas de proveedores y propietarios, los costes de recuperación y el empleo continuo de su personal, al tiempo que proporcionó 36 millones de dólares en financiación del vendedor.

Gracias a esto, se detuvieron los cierres masivos de tiendas. Sin embargo, a pesar de la nueva propiedad, 291 tiendas cerrarán próximamente, lo que genera incertidumbre sobre el futuro de la presencia de Claire en América del Norte.