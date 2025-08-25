Dónde colocar hojas de laurel para atraer la buena suerte en casa y ahuyentar a las cucarachas, según la cultura china

Prácticamente no queda nadie que no conozca qué es el Feng Shui, pero si por el casual fueras una de esas personas que aún andan perdidas, te interesará saber que esta filosofía milenaria habla de la energía vital que fluye en el hogar y cómo optimizar su flujo según unos principios básicos de organización y diseño, para promover el bienestar, la salud y la prosperidad, entre otros.

Teniendo en cuenta esta premisa, hay ciertos elementos de nuestro hogar, como los muebles o las plantas que pueden ayudarnos a conseguir mejorar ciertos aspectos en nuestra vida. Aquí es donde entra en juego el laurel, que más allá de ser una planta aromática y aportar un gran juego en la cocina, esta es muy valorada en el ámbito del la filosofía china gracias a sus propiedades especiales para atraer la suerte, el bienestar y la protección.

Dónde colocar las hojas de laurel, según el Feng Shui

Como se ha comentado, más allá de su función en la cocina o su aspecto decorativo, el laurel lleva siendo considerado desde hace siglos cómo un símbolo de victoria, protección y seguridad. Se ha empleado en numerosos rituales y prácticas espirituales a la hora de atraer una energía positiva, por lo que si sabemos dónde debemos colocarlo, aumentaremos su foco.

Además de atraer la prosperidad y la buena fortuna al hogar, se cree que protege contra las malas energías e influencias, por lo que su presencia puede ayudarnos a mejorar la concentración, aportar claridad y promover un ambiente más puro.

Esquina de la habitación : Si lo que buscamos es purificar el ambiente de esta estancia, lo mejor es colocar un par de hojas de laurel en las esquinas, ya que estas absorben las malas vibraciones.

: Si lo que buscamos es purificar el ambiente de esta estancia, lo mejor es colocar un par de hojas de laurel en las esquinas, ya que estas absorben las malas vibraciones. Puerta principal : De igual forma, ya que actúa como una barrera protectora, también es una idea poner laurel en el acceso a casa. Así, nos aseguramos que filtre la energía que entra al hogar.

: De igual forma, ya que actúa como una barrera protectora, también es una idea poner laurel en el acceso a casa. Así, nos aseguramos que filtre la energía que entra al hogar. Debajo de la almohada : Este es el lugar óptimo si lo que queremos es ahuyentar las pesadillas y buscar un mejor descanso.

: Este es el lugar óptimo si lo que queremos es ahuyentar las pesadillas y buscar un mejor descanso. Cajones y armarios : Una de las mejores formas de promover la armonía.

: Una de las mejores formas de promover la armonía. En la cartera: Por último, si queremos atraer el dinero y la prosperidad a nuestra vida, el Feng Shui habla de colocar un par de hojas en la cartera o monedero.

| Fuente: Istock

Más detalles

Con el buen tiempo, la presencia de insectos en casa puede aumentar, algo que no le hace gracia a más de uno. Ahora bien, más allá de lo que reza el Feng Shui, las hojas de laurel también pueden ayudarnos a repeler insectos, como las cucarachas. Esto se debe a su alta composición en compuestos volátiles como el eucalipto y metileugenol, ambos bastante desagradables para estas.

Para aprovechar estas propiedades lo mejor es colocar las hojas de laurel en aquellos rincones por el que suelen colarse al interior de la casa, así como ventanas y zonas del exterior. Por lo general, los mejores puntos serían detrás de los electrodomésticos, como la nevera, el horno o el microondas, así como el fregadero y la despensa.