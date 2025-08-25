Una argentina que vive en España dice que lo que nadie se atreve: "Voy a salir a defender a..."

Mudarse a otro país no es una experiencia fácil, y menos cuando hay choques culturales importantes. Dejar a tu familia atrás, la barrera del idioma, el clima, las costumbres o la gastronomía son solo algunas de las cosas que pueden dificultar el proceso. Es más, en muchas ocasiones, esta experiencia se hace aún más cuesta arriba, ya algunas personas relatan haberse sentido aisladas o han experimentado un trato diferente por el simple hecho de ser de fuera.

Ahora bien, como en ocurre con la gran mayoría de cosas, las experiencias no tienen por qué ser iguales para todo el mundo. Ese ha sido precisamente el punto que ha querido recalcar una tiktoker argentina, que desde hace cuatro años vive en España y en todo momento se ha sentido incluida.

"Nos hicieron sentir como en casa"

Se llama Micaela Di Stefano y ya hace más de cuatro años que esta joven argentina, junto con su familia, cruzó el charco para venir a vivir a España. Pese a la incertidumbre que muchos le intentaron hacer sentir, ha querido exponer cuál lleva siendo su experiencia desde que vino en una de sus últimas publicaciones de TikTok, red social en la que supera más del millón y medio de seguidores.

Ha aprovechado la ocasión para responder a todos esos comentarios que recibe siempre que hace un vídeo acerca de su nueva vida en España y asegura que, lejos de haber sufrido una mala experiencia, tanto ella como su familia siempre han sido tratados como "si fueran españoles". Y añade: "No ha habido ni una sola vez, ni una, en la que nos hayan hecho sentir mal por ser extranjeros, nunca. No nos han tratado como si fuéramos visitantes".

Eso sí, no invisibiliza cuál podría haber sido la experiencia de otros: "Evidentemente puedes conocer a gente que no es del todo buena y obvio que puedes tener una mala experiencia y habrá gente que piense 'qué pesados los argentinos, invaden España', pero no puedes meter a todo el mundo en la misma bolsa". No obstante, la joven cree que eso no implica que se pueda generalizar y afirma que "le da mucha bronca que haya gente que lo haga". "Voy a salir a defender a los españoles porque, que haya una persona así, no significa que todos sean igual".

Palabras de agradecimiento y más

En varias ocasiones a lo largo del vídeo, se puede escuchar como Micaela agradece el trato que recibieron tanto ella como si familia hace cuatro años y continúa hasta el momento: "No he recibido trato mejor nunca en Argentina, ni en un colegio, ni en una actividad extraescolar, ni en nada". Se ha sentido hasta admirada: "Siempre tienen una buena palabra hacia nosotros: que les encanta Argentina, el asado, Messi...".

Es más, al final de la publicación denuncia y hace referencia a que, en su gran mayoría, todos los comentarios negativos que recibe es por parte de personas de su misma nacionalidad. "Vende patria, no vuelvas más, cómo te vas a ir de tu país...", enumera. Por el contrario, en este tipo de vídeos que hace sobre España y Argentina, los comentarios que recibe por parte de usuarios españoles son de bienvenida, empatía e integración.