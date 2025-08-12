Maite Pérez, experta en Feng Shui: "Dormir en una habitación con techos altos y un ventilador encima puede afectar a tu descanso"

Aunque durante el verano se convierta en una tarea complicada, lo cierto es que debería ser durante la noche el momento en el que podamos descansar y recobrar energías. Las altas temperaturas son precisamente uno de los mayores inconvenientes ya que, además no ayudarnos a conciliar el sueño, también puede hacer que nos despertemos con la sensación de no haber dormido bien.

Una de las soluciones más comunes, y que cada vez está más presente en las casas, es el ventilador de techo, además del aire acondicionado. No obstante, lejos de sus beneficios más evidentes, refrescar la habitación, Maite Pérez, experta en Feng Shui, asegura que puede ser contraproducente y que este aparato podría "generar inestabilidad y afectar a nuestro descanso".

Cómo distribuir la habitación para dormir bien, según el Feng Shui

"Dormir bajo techos muy altos, con vigas visibles, un ventilador justo encima y sin cabezal...", estos son los cuatro factores que destaca la experta en su última publicación en redes sociales. Y es que, aunque a priori pudiera parecer una habitación totalmente normal y sin ningún problema, según el Feng Shui no es así.

Debemos tener en cuenta que, según esta disciplina oriental, el dormitorio es una de las áreas de la casa más sagradas, por lo que su distribución y armonía es fundamental para reflejar qué es lo que queremos atraer. Aunque todos ellos son detalles que muy comúnmente pasan por alto, Maite Pérez recuerda que: "nuestro dormitorio debe sostenernos, no robarnos la energía".

Afortunadamente, encontrar una solución a este tipo de problemas es más fácil de lo que parece, tan solo debemos darle una vuelta a la distribución de nuestros muebles o encontrar una manera de suavizarlos, ya sea pintando o con cualquier otro método. Ante ello, la experta expone una alternativa sencilla para cada uno de los problemas:

Añadir un cabezal sólido que nos proteja.

Suavizar las vigas con telas, luz o una pintura más clara.

Reubicar el ventilador para que no esté justo encima de la cama.