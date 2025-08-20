Una joven cubana viene por primera vez a España y alucina en su primer día: "Quedé impactada al ver tantas cosas"

Son muchos los cubanos que comparten a través de sus redes sociales su experiencia emigrando a otros países, así como sus reacciones al ver cosas que no conocían u otros choques culturales. Esto mismo ha sucedido con una joven cubana llamada Alicia, ya que ha relatado a través de TikTok su experiencia emigrando a España junto a su pareja.

"Logré salir de Cuba a mis 21 años y así fue mi primer día en España", relata la joven en uno de sus vídeos, que se ha vuelto muy viral, al observar sus reacciones frente a situaciones que en España son muy comunes; como comer en en una hamburguesería, ir a un centro comercial o hacer la compra en un supermercado.

Su primera parada fue el McDonald's: "Solo entrar por la puerta y no lo podía creer, es como en las películas", comenta, refiriéndose al aspecto del local por dentro.

Otra de las cosas que le impactó del establecimiento fue el uso de pantallas para seleccionar los productos, ya que, "si hubiera venido sola estaría más perdida que un campo de lechugas", tal y como comenta ella, entre risas. Respecto a la comida, quedó fascinada con los sabores y texturas: "Lo único que sé es que estaba buenísimo".

Acto seguido pasaron por un centro comercial, donde notó uno de las mayores choques en comparación con su país de origen. "Yo quedé impactada al ver tantas cosas en una misma tienda: ropa, zapatos, skin care; de todo".

Por último pasaron por uno de los supermercados más populares en España: Mercadona. Este supermercado es característico por la gran variedad de productos que se pueden encontrar en sus estanterías, siendo uno de los lugares favoritos para comprar para los españoles.

"La última parada fue Mercadona, que este sí se merece un vídeo aparte", comenta. "Solo miro por arriba la cantidad de comida que hay", finaliza la joven cubana, recién instalada en España.