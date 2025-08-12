La camarera les ofrece colgar sus cosas en el gancho de la mesa y al traer la cuenta no dan crédito a lo que les ha cobrado: "¿Esto es legal?"

A la hora de ir a un restaurante uno se puede encontrar muchas cosas: un suplemento por hacer cuentas separadas, un extra por la leche sin lactosa o pan que no has pedido. En su conjunto, quitando excepciones, todas son técnicamente legales si se avisa antes al consumidor. Sin embargo, lo que nadie se esperaba es que se pudiera cobrar hasta 12 euros por usar el gancho de la mesa para colgar sus pertenencias.

Esta última situación la ha reportado una usuaria de X (antes Twitter) mencionando al influencer @soycamarero, quien no ha dudado en retuitear la publicación a sus más de 152.000 seguidores.

En profundidad

En la foto compartida se podía ver un ticket de un local en Ibiza con una cuenta bastante elevada, pero con un detalle que no ha pasado inadvertido ni por los clientes ni por los seguidores de la cuenta: un gancho de mesa.

La situación, además, se dio por la insistencia de la camarera que "nos ofrece amablemente colocar nuestros bolsos en un ganchito en la mesa". En un primer momento declinaron su oferta, pero dada su insistencia terminaron por hacerlo. La sorpresa llegaría a la hora de pagar.

Más detalles

Entre los conceptos que aparecen en el ticket se puede ver el primero: 1x gancho bolsa... 12 euros. Al quejarse de esto se les indicó que podían llevarse el gancho si querían. La pregunta está en el aire "¿es legal?".

Las redes no han tardado en pronunciarse indicando que no era posible que eso fuera legal, sobre todo si nadie se lo había explicado con anterioridad. Otros se quedaron alucinando con otros conceptos de la cuenta, como la botella de agua por 4,20 euros.

"Primera vez que veo que cobran por eso", comenta Soy Camarero a la chica que lo había citado. Acto seguido le pregunta si eso estaba especificado en algún sitio: "No lo vimos en ningún lado. A la de guiris que sin entender 'gancho bolsa' se la habrán colado", responde.

La camarera nos ofrece amablemente colocar nuestros bolsos en un ganchito en la mesa. Declinamos su oferta pero ante su insistencia aceptamos.

Nuestra sorpresa al ver la cuenta...

¿Es normal @soycamarero?

¿Es legal @consumidores @consumogob? @Diario_de_ibiza @EivissaIbiza pic.twitter.com/vsLNRsdQDN — laU (@LauraCunei) August 12, 2025

Lo que dice la ley

En este sentido la ley es clara. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) apunta que no es legal cobrar por el servicio de mesa, cubierto o conceptos similares, ya que estos forman parte del servicio que un cliente contrata al ir a un restaurante.

En la página oficial de malas prácticas que se hacen en hostelería la OCU afirma que "estos cobros no están permitidos salvo que exista una normativa autonómica específica y, de ser así, deben comunicarse de forma visible al cliente", sostiene.