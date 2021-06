Qué electrodomésticos comprar y cómo utilizarlos para ahorrar en la factura de la luz

elEconomista Madrid

La entrada en vigor de la nueva factura de la luz, con nuevos tramos donde la electricidad en más o menos cara, ha venido acompañado con un aumento importante del precio del kilovatio/hora, motivado por el crecimiento de los precios del gas y los derechos de emisión de CO2. Para evitar 'tarifazos', el consejo más evidente es consumir solo en las franjas donde la energía en más barata. Sin embargo, una apuesta de futuro es acudir a electrodomésticos de la gama A e inteligentes.

Los electrodomésticos más eficientes: olvida la triple A

La nueva factura de la luz no es el único cambio energético que se ha producido en los últimos meses. El pasado 1 de marzo entró en vigor el nuevo etiquetado energético para cinco familias de productos eléctricos. En concreto, la nueva etiqueta de frigoríficos, congeladores y vinotecas, lavadoras y secadoras, lavavajillas y pantallas electrónicas (incluidos monitores y televisiones).

Esta nueva metodología elimina las clases energéticas A+, A++ y A+++, volviendo a una escala de clasificación que va de la A a la G, donde la A clasifica a los productos de menor consumo y mayor eficiencia energética, y la G engloba a aquellos de mayor consumo y menor eficiencia energética. De esta forma, la etiqueta mantendrá siete clases de eficiencia energética.

Además, este nuevo sistema puede provocar que un aparato clasificado hasta ahora como A+++ puede pasar a etiquetarse como clase B, C o incluso inferior en función de la aplicación de estas nuevas normas. Asimismo, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) explica que había una saturación de productos clasificados como A+, A++ o A+++, lo que había reducido considerablemente el rango de elección por parte del consumidor. Así, el reescalado pretende ampliar las opciones de eficiencia energética en el mercado de productos eléctricos y destinará la clase A a promover el desarrollo tecnológico de productos más eficientes.

Qué ahorro energético puede generar un electrodoméstico inteligente

Comprar electrodomésticos más eficientes no es la única forma de ahorrar energía, también se puede apostar por el mundo de la domótica y los aparatos inteligentes. IDAE explica que la tecnología y el Internet de las cosas aplicado al hogar puede tener consecuencias tanto en el aspecto económico (menos coste) como en el ecológico (menos consumo de energía). Así, en el caso concreto de los electrodomésticos inteligentes, aportan beneficios como:

- Control o secuenciado de la puesta en marcha de electrodomésticos: programando su funcionamiento en horarios en los que el precio de la energía es menor.

- Detección y gestión del consumo 'en espera' de los electrodomésticos.

- Programación de la desconexión de circuitos eléctricos no prioritarios –como por ejemplo, el del aire acondicionado–, antes de alcanzar la potencia contratada.

Cómo utilizar un electrodoméstico para ahorrar en la factura de la luz

Además de tener un equipo de electrodomésticos eficientes e inteligentes, es calve usarlos correctamente. Así, es recomendable seguir los siguientes consejos. No obstante, alguno de ellos ya lo soluciona la domótica.

1. No utilizar el modo 'stand by'. En numerosas ocasiones no se desconectan los dispositivos eléctricos de los hogares y esto supone hasta un 10% de consumo en la factura mensual. El caso más paradigmático es el televisor.

2. Desenchufar los electrodomésticos con batería. Anovo recomienda que , siempre que se pueda, es aconsejable desenchufar, por ejemplo, el secador, portátil o cargadores del móvil cuando no se esté haciendo uso de ellos.

3. Instalar termostatos. Regular la temperatura ambiente a través de este dispositivo es la mejor medida para ahorrar energía. 20ºC en invierno y 25ºC en verano son las temperaturas ideales a la hora de climatizar cualquier instalación sin tener ningún susto en la factura.

4. Usar los electrodomésticos con mentalidad sostenible. Así, es interesante aprovechar al máximo las horas de luz y evitar el uso de la artificial, mantener la puerta cerrada del horno o el frigorífico y lavar con agua fría la ropa y con el tanque lleno.