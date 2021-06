Atención, la nueva factura de la luz solo afecta a 11 millones de consumidores: cómo saber si eres uno de ellos

elEconomista Madrid

La nueva factura de la luz, que ha entrado en vigor el 1 de junio, es la comidilla de todas las conversaciones. Y ya se cuentan por pares las bromas sobre a qué hora es mejor poner la lavadora o planchar para ahorrar dinero. Sin embargo, este cambio sólo afecta a los consumidores que están acogidos al mercado regulado.

¿A quién afecta la nueva factura de la luz?

Red Eléctrica de España (REE) explica que la nueva tarifa solo afecta de manera directa a todos aquellos consumidores acogidos al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). En la actualidad, el ente calcula que existen en España cerca de 29 millones de consumidores domésticos (el 94% del total de los contratos de suministro eléctrico), de los que cerca de 11 millones están acogidos al PVPC.

¿Cómo puedo saber si estoy acogido al PVPC?

Red Eléctrica de España cuenta que el apartado 'Datos del contrato' del recibo de la luz es donde indica si estás acogido a esta modalidad PVPC. "Si no aparece, no estás acogido a esta modalidad tarifaria", explica REE. Así, no se verá afectado por los nuevos tramos horarios

¿Cómo es la nueva factura de la luz?

REE aclara que la nueva factura de la luz seguirá conteniendo los mismos términos que hasta ahora, pero con algunas variaciones en el formato. Esos apartados son:

- Término fijo: es la potencia contratada, es decir, a la cantidad máxima de consumo instantáneo sin que salten los plomos. Este concepto es siempre el mismo y se aplica igual, consumas o no consumas.

- Término variable: su valor dependerá de cuándo y cuánto se consuma. Aquí es donde se ha producido los cambios más importantes, pues se han establecido una serie de tramos con el precio de la electricidad más o menos caro.

- Impuestos correspondientes

¿Cómo ahorrar más en la factura de la luz?

La única forma de ahorrar en la factura de la luz es contratar menos potencia, lo que te permitiría conectar menos electrodomésticos a la vez, y consumir en los tramos donde la electricidad es más barata.

- Hora Valle. La más barata. Este tramo se comprende entre las 00:00 y las 8:00, donde hay menos demanda, así como durante las 24 horas del fin de semana.

- Hora Llano. La tarifa media. Su tramo corresponde entre las 8:00 y las 10:00, las 14:00 y las 18:00 y las 22:00 y las 00:00.

- Hora Punta. La franja con mayor coste. Su horario se comprende desde las 10:00 hasta las 14:00 y entre las 18:00 y las 22:00.

Sin embargo, cabe recordar que esos tramos no indican el precio de la electricidad, pues este se determina según una subasta diaria. Así, REE explica que el precio final de la electricidad se obtiene de la siguiente manera:

Este precio tiene su base en el resultado del mercado diario de energía, operado por el Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE), y en donde concurren, por un lado, las ofertas de venta de los generadores para cada hora del día y, por otro, las ofertas de compra por parte de las comercializadoras. El precio resultante de esta casación para cada hora del día (conocido como precio pool) es el componente principal del PVPC, al que se le añaden los servicios de ajuste, además de pagos por peajes, cargos y otros costes regulados cuyo impacto variará en función del periodo horario en el que se realice el consumo (punta, llano o valle).