Esta es la casa más buscada por los inversores: 70 m2 con 3 habitaciones en Madrid, Málaga o Alicante

Los inversores del segmento residencial buscan pisos con una superficie media de 70 metros cuadrados, con 3 habitaciones y que estén ubicados en el área metropolitana de las ciudades de Madrid, Málaga, Alicante y Zaragoza. Es una de las principales conclusiones extraídas por la plataforma tecnológica Inviertis, que explica que las zonas residenciales que colindan con estas capitales son las que tienen mayor potencial de crecimiento inmobiliario en el corto y medio plazo.

"En todas ellas los precios de compra son muy competitivos teniendo en cuenta la elevada demanda de alquiler que registran, lo que garantiza el rápido arrendamiento del activo y una rentabilidad inmediata", dicen desde la firma. Según sus conclusiones, los inversores siguen prefiriendo la estabilidad que ofrece el alquiler de viviendas por encima de otra tipología de activos como los locales comerciales, las naves, terrenos sin edificar o los garajes y trasteros.

En lo que a rentabilidad respecta, en los últimos meses se ha producido una evolución al alza hasta llegar al 7-9% en algunas de las grandes ciudades debido, sobre todo, a los ajustes en el precio de venta. Estas rentabilidades son superiores en las zonas donde se está produciendo una ralentización del aumento del precio de venta. Según los datos de la plataforma, la limitación en la subida del IPC vigente durante todo el 2023 mantendrá en un 7% la rentabilidad media a nivel nacional con inquilinos mucho más fidelizados.

"El sector inmobiliario es el más cotizado para la inversión porque ni la pandemia ni la inflación han afectado demasiado a su avance. La capacidad de resiliencia de esta industria ha quedado fuera de dudas y las cifras oficiales siguen confirmando un equilibrio muy interesante entre oferta y demanda en un contexto de inflación menos dramático de lo que los pronósticos hacían pensar hace apenas un año", explica Rebeca Pérez, CEO y fundadora de Inviertis.

Por su parte, Vicenç Hernández Reche, asesor de Inviertis y CEO de Tecnotramit, incide en que "en tiempos de incertidumbre y volatilidad el pequeño inversor opta siempre por confiar su patrimonio a bienes tangibles, que puede ver y tocar, y cuyo valor y evolución son fácilmente medibles y controlables". Por esta razón, el economista asegura que "el inmobiliario casi siempre es un entorno seguro para aquellos que busquen una rentabilidad estable aunque, como cualquier otro activo, puede estar afecto a factores extrínsecos o de carácter macroeconómico".

Los precios

En este contexto, ya se han notado ajustes en el precio de compra de la vivienda debido a la caída de parte de la demanda, lo cual ofrecerá una mejor rentabilidad a aquellos que puedan invertir en vivienda. De hecho, durante este año este indicador va a continuar siendo muy susceptible a la evolución del interés de los compradores. Una menor presión de la demanda va a generar ajustes en los precios de aquellas zonas en las que la oferta no había sido absorbida, pero se mantendrán estables en los mercados más dinámicos.

Por otra parte, desde la compañía subrayan que el elevado precio del alquiler en las grandes ciudades es un problema que se arreglaría con un incremento de la oferta disponible. En este sentido, la empresa asegura que no se prevén cambios en el horizonte legislativo o fiscal, por lo que no esperan que haya correcciones a la baja, sino más bien lo contrario: la compañía espera un incremento interanual medio del 6% en el precio del alquiler en el caso de que el endurecimiento de las condiciones de la financiación hipotecaria no frene su escalada y siga aumentando el interés por el arrendamiento de viviendas en detrimento de su compra.