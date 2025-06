La IA transforma el sector con reconocimiento facial y predicciones

Y todo apunta a que el sector va a seguir experimentando una importante transformación en el corto plazo, sobre todo, gracias a la irrupción de la inteligencia artificial. Esta nueva tecnología está permitiendo a empresas y organismos del sector ofrecer servicios más personalizados, eficientes y sostenibles, que son cada vez más demandados por los consumidores. "La tecnología ha cambiado la forma de planificar y reservar los viajes, pero también la forma de disfrutarlos y compartirlos. El nuevo turista es exigente, espera recibir un servicio personalizado, demanda experiencias auténticas y destinos que ofrezcan una oferta diferencial, coherente con el entorno natural, social y cultural", explica el Gobierno de España en el informe Plan de impulso para el sector turístico: hacia un turismo seguro y sostenible.

En este sentido, el turismo se enfrenta a un mundo más automatizado. El cliente valora cada vez más la flexibilidad y la personalización en cada interacción, que serán, en gran parte, digitales.

Entonces, ¿qué ofrece la IA? "La IA se ha convertido en un aliado estratégico para mejorar la experiencia del viajero y optimizar la rentabilidad de las empresas. Plataformas como Expedia y Kayak han incorporado asistentes virtuales con IA generativa que permiten a los usuarios recibir recomendaciones personalizadas en tiempo real, realizar reservas de manera autónoma y mejorar su interacción con el servicio. Al mismo tiempo, las aerolíneas han optimizado la gestión de tarifas y ocupación de vuelos con algoritmos predictivos, mientras que los hoteles han implementado check-ins automatizados, reconocimiento facial y personalización de servicios adaptados a cada huésped", recoge el informe IA en travel elaborado por We Are Marketing, agencia del grupo Wam Global.

Y el camino que todavía queda por recorrer es largo. Se espera que en los próximos años lleguen importantes innovaciones que transformen el sector. El informe de We Are Marketing recoge las grandes novedades que van a marcar los próximos años. En el campo de la movilidad, por ejemplo, empresas como Venus Aerospace están trabajando en taxis aéreos y vuelos hipersónicos que reducirán drásticamente los tiempos de viaje. La idea es cubrir rutas como Londres-Nueva York en menos de una hora.

Las ciudades contarán, también, con mapas interactivos con realidad aumentada. Lugares como Roma y Tokio están probando sistemas que permiten a los viajeros acceder a información en tiempo real sobre monumentos y rutas personalizadas. Además, los algoritmos de IA ya están permitiendo prever la demanda con precisión para ajustar así los precios en función del mercado.

Hay que tener en cuenta que la Ley de IA de la Unión Europea ha impulsado el uso de modelos de procesamiento local para proteger los datos de los viajeros. El aeropuerto Madrid-Barajas, por ejemplo, ya está utilizando biometría avanzada y drones de seguridad para optimizar los controles migratorios.

Redefinir el futuro

"La Inteligencia Artificial está redefiniendo el turismo, no solo optimizando procesos, sino creando experiencias memorables. El reto está en equilibrar la automatización con la calidez humana. En We Are Marketing, ayudamos a las empresas turísticas a integrar la IA en sus estrategias digitales para ofrecer servicios más personalizados, eficientes y sostenibles, asegurando una ventaja competitiva real en el sector", destaca Belén Vidal, director de prácticas de marketing de We Are Marketing en Wam Global.

Otro de los usos que permite la inteligencia artificial es la creación de gemelos digitales de los hoteles. Esto posibilita crear una réplica hiperrealista de los alojamientos que facilita al usuario conocer al detalle todos sus características. Así, mediante una experiencia inmersiva el cliente puede sobrevolar el hotel y conocer al milímetro sus habitaciones, espacios y alrededores.

Pero los usos de esta tecnología no solo aportan ventajas a los turistas, también mejoran la eficiencia operativa del sector. La automatización de los procesos ha permitido reducir los tiempos de espera, mejorar a asignación de recursos y optimizar los destinos turísticos.