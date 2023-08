Un fallo obliga a Ryanair a cancelar más de 300 vuelos: más de 40.000 pasajeros afectados

Un fallo técnico ha obligado a la compañía Ryanair a cancelar cientos de vuelos programados para esta semana. En concreto, este incidente ha llevado a la aerolínea a cancelar 250 vuelos el lunes y otros 70 el martes, si bien esperan volver a la normalidad a partir de este miércoles.

Por el momento, tanto las cancelaciones como los retrasos han afectado a 40.000 pasajeros, según ha explicado Micahel O'Leary, consejero delegado del grupo Ryanair, a través de un vídeo en redes sociales.

Michael O'Leary, CEO of the Ryanair Group gives an update on delays/cancellations due to UK ATC failure on Aug 28 pic.twitter.com/HoebuSNqBy