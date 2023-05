Las medidas oficiales de la maleta de cabina en 2023 en Ryanair, Vueling, Iberia y otras aerolíneas

A las puertas del verano y con una inflación todavía disparada, los viajeros estudian con cada vez más ímpetu cómo viajar ahorrando lo máximo posible. Un hecho que afecta de lleno al transporte aéreo de pasajeros, ya que empuja a los bolsillos menos pudientes a viajar con compañías menos lujosas o directamente low cost.

Todas estas cadenas, como es lógico dada su naturaleza, reducen sus prestaciones y servicios para ofrecer el precio más competitivo, pero a cambio ofrecen la posibilidad de contratarlos a cambio de suplementos. Este hecho en muchas ocasiones va en detrimento del equipaje, ya que en determinadas ocasiones se cobran suplementos abusivos por permitir llevar una maleta de cabina.

Sin embargo, "la Ley de Navegación Aérea indica que el transporte del equipaje está incluido de forma gratuita en el precio del billete. El problema es que este equipaje tiene el límite de peso y volumen que fije cada compañía aérea y algunas ponen unos límites claramente insuficientes para el equipaje de mano", explica la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

La organización, quien considera "una práctica abusiva que algunas compañías aéreas cobren un suplemento por el equipaje de mano", señala que existen desde hace años unas medidas máximas recomendadas por la asociación internacional de transporte aéreo (IATA). Según su recomendación, estas maletas de mano no deben exceder en centímetros 55 x 35 x 20, incluyendo ruedas, asas y bolsillos. No obstante, esta recomendación genérica no se aplica, ya que cada compañía tiene sus propias medidas (y suplementos).

Según ha recopilado la organización, estas son las medidas y suplementos establecidos por las diferentes y principales compañías que operan en España:

"En general, las compañías aéreas son ligeramente más generosas que IATA con las dimensiones, aunque está bien saber que si tu maleta mide 55 x 35 x 20 la admitirán en todas las compañías. La única salvedad es Qatar Airways (50x37x25), que, aunque en su conjunto supera las medidas recomendadas (112 cm frente a los 110 de IATA), las organiza de una manera diferente", explica la organización. En cuanto al peso, existe una limitación máxima comprendida entre los 20 y ls 32 kilogramo, en función de la compañía.

Existen, según OCU, seis compañías que directamente no permiten viajar con una maleta de cabina del tamaño recomendado por IATA si se opta por la tarifa más barata. En consecuencia, con estas aerolíneas tendrás que pagar un extra (que puede variar en función de la ruta o de lo lleno que vaya el vuelo). Estas son Easyjet (con la que se debe añadir una "pieza de equipaje de mano grande" a la reserva o reservar un asiento especial), Eurowings (quien lo impide con su tarifa Basic), Norwegian (con su tarifa Low fare), Ryanair (con su tarifa Value), Vueling (con su tarifa Basic) o Wizz Air (también con su tarifa Basic).

"Mientras tanto, como el tamaño y peso admitidos en cabina dependen de cada compañía e incluso de cada ruta, te recomendamos medir y pesar la maleta de cabina y comprobar que no supera las medidas indicadas al hacer la reserva. Si la maleta de cabina excede las medidas admitidas, la compañía puede obligar a facturarla para que vaya en la bodega y casi siempre te tocará pagar una tarifa más alta que si la hubieras facturado previamente online al comprar el billete de avión", recomienda OCU.