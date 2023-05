ADIA sella una alianza con Meliá por la que compra siete hoteles en Mallorca

El fondo soberano de Abu Dhabi (ADIA) ha cerrado un alianza con Meliá para la compra de siete hoteles del Proyecto Calviá Beach y del club de playa Nikki Beach en Magaluf (Mallorca). De hecho, la pelota está ya en manos de la Comisión Europea, que ahora tiene que decidir si la operación supone un problema de concentración. El regulador europeo tiene hasta el 27 de junio para tomar una decisión. La operación está valorada en unos 250 millones.

En la actualidad estos activos pertenecen a varias compañías participadas por Meliá: Ayosa Hoteles (participada por el grupo español al 49%), Evertmel (49%), Jamaica Devco (49%), Mongamenda (49%) y Kimel (49%). El mayor accionista de estos activos es Avenue Capital con el 51%. De hecho, la operación no solo depende del regulador europeo. Según el documento al que ha tenido acceso este medio está condicionada a la adquisición por parte de Meliá de todas las acciones que Avenue posee en las sociedades implicadas en la operación.

Como resultado de la transacción, Silver Fawn, propiedad 100% de ADIA, adquirirá a Meliá participaciones mayoritarias. Una vez que se complete el proceso la propiedad de los hoteles pasará a manos de Silver Fawn, que tendrá el control de los activos y la hotelera española mantendra el 49% y se encargará de su gestión.

El grupo de la familia Escarrer firmará siete contratos para mantener la gestión de los activos. Además, la operación incluye un octavo activo. Se trata del Nikki Beach de Mallorca, aunque en este caso seguirá siendo gestionado por Surgo Entreprises GMBH, a través del contrato suscrito con Kimel y fechado el 20 de febrero de 2021, según recoge el documento que las compañías han remitido a la Unión Europea y al que ha tenido acceso este medio.

Los hoteles incluidos en la transacción son, por tanto, Meliá South Beach, Sol House The Studio-Calviá Beach, Sol Barbados, Sol Wave House all Suites, Meliá Calviá Beach, Sol Guadalupe e Innside by Meliá Calviá Beach, además del beach club Nikki Beach.

Otros 17 hoteles

Estos no son los únicos hoteles marca Meliá en los que está interesado ADIA. El tercer fondo soberano más grande del mundo también va a sumar a su cartera otros 17 activos gestionados por el grupo capitaneado por Gabriel Escarrer. En este caso son propiedad de Equity Inmuebles, una sociedad creada por las familias fundadoras de TRYP Hoteles.

Según fuentes del mercado consultadas por elEconomista.es esta operación también está muy avanzada. Sin embargo, es poco probable que el cierre se produzca durante el primer semestre. Entre ellos se encuentra el hotel ME Madrid Reina Victoria, uno de las mayores insignias del grupo en la capital.