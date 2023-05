Huelga de Metro de Madrid: este es el horario de los paros y líneas afectadas para este jueves

Este jueves 18 de mayo de 2023 hay huelga en el Metro de Madrid, unos paros que han sido convocados por CCOO debido a la falta de acuerdos respecto a la contratación de nuevo personal para cubrir este servicio y en relación a la Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid.

La huelga de este jueves, que seguirá a lo largo del mes de mayo y que podría tener continuidad en los próximos meses con otras movilizaciones, dará lugar a paros de cuatro horas en el servicio de trenes de Metro de Madrid, como se explica en uno de los comunicados de CCOO.

Horarios, estaciones afectadas y servicios mínimos

Según se indica en la web de información de Metro Madrid, la huelga afecta a toda la red, es decir, a todas las estaciones del metro de la región, estableciéndose los paros de cuatro horas durante la franja horaria que va desde las 09.00 horas y hasta las 23.30 horas.

De este modo se han establecido servicios mínimos durante toda esta franja horaria, por lo que Metro Madrid informa que circulará una media global del 62% de los trenes en el total de la red del servicio.

¿Qué se reivindica con esta huelga de Metro?

En concreto, desde CCOO aseguran que hay una insostenible falta de plantilla en algunos de los servicios del metro, haciendo referencia a que la Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid contempla la contratación de nuevos trabajadores y trabajadoras, mediante la tasa de reposición de empleo público. De hecho, a Metro de Madrid, por ser un servicio esencial, "le corresponde una tasa de reposición del 120%".

"En el año 2022, se podría haber contratado a 332 personas y sólo se han cubierto 205 plazas, postergando la contratación de las restantes 127 personas a este año 2023. Mientras que durante este año, con la tasa de reposición del 120% que ya está aprobada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, se podrían incorporar 325 personas y, sin embargo, la Dirección de Metro nos está trasladando que este año no tiene pensado contratar nada más que al mismo número de personas que se jubilen, unas 240 personas, por lo que serían 85 personas menos de las que corresponden según la propia Ley de Presupuestos", se recoge en las reivindicaciones de CCOO.

Esta situación en cuanto a la contratación hace que muchas estaciones no tengan personal en algunos de los turnos de trabajo: "Es significativo el dato del número de puestos de trabajo en las estaciones que no se cubrieron durante el mes de abril, 6112 (en torno a un 25% menos de plantilla), y, por tanto, no había ninguna persona para poder atender a las y los usuarios", se especifica.

?? @metro_madrid para mañana por la contratación inmediata de trabajadores y trabajadoras



????? #CCOO convoca paros con el fin de que el suburbano cumpla con el 120% de la tasa de reposición aprobada en la Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid



???????????? https://t.co/nef79UCBHD pic.twitter.com/ENf0ndnvV3 — CCOO FERROVIARIO (@CCOO_FER) May 17, 2023

Igualmente, se indica otro de los problemas: la falta de inversión en este servicio, apuntando al deterioro de fiabilidad de los mantenimientos que se realizan por falta de repuestos. Por ejemplo, hay falta de "condensadores, resistencias, semiconductores de cubas, material para la refrigeración de cubas, resortes para los ganchos que acoplan los trenes, discos de freno, semibridas para los reductores, conjuntos de unión de coronas", entre otras cosas.

Por último, esta situación se ve agravada aún más teniendo en cuenta que hay muchos trenes que tienen una antigüedad de casi 40 años: "En bastantes ocasiones, se han tenido que quitar piezas y repuestos de unos trenes para poder arreglar otros", se concluye.