Telefónica investiga un presunto ciberataque del pasado marzo

Telefónica investiga el impacto de un presunto ciberataque sufrido por la compañía el pasado marzo, así como las posibles consecuencias entre los clientes y empleados del operador de telecomunicaciones. Según ha informado VoxPopuli, se trata de una fuga de información con un alcance de 120.000 usuarios de la multinacional, si bien la base de datos hipotéticamente hackeada ha dejado al descubierto cerca de 2,7 millones de registros. La posible situación de vulnerabilidad ha sido desvelada por un usuario de un foro de la denominada Dark Web, espacio online generalmente utilizado por usuarios interesados en ocultar su identidad.

El mismo periódico online ha señalado que los datos expuestos no incluyen información sensible, según fuentes del sector de ciberseguridad, por lo que en ningún caso pone en evidencia los datos bancarios ni los números de documentos de identidad, ni tampoco las contraseñas de acceso a los servicios, pero sí nombres completos, teléfonos y direcciones postales.

Fuentes del sector consultadas por este periódico dejan claro que Telefónica no se encuentra en situación de ciberataque, ya que la existencia o no de esta extorsión se refiere al pasado marzo. Por todo lo anterior, los expertos en seguridad de Telefónica dirigen sus pesquisas para verificar la autenticidad del usuario que dice disponer de los referidos datos, así como la existencia o no del hackeo. Al mismo tiempo, desde el grupo también se investiga si la posible fuga se ha producido en el interior de la compañía o si corresponde a un tercero, ya sea empresa colaboradora o proveedora.

Hace siete años, la compañía sufrió un ataque de ransomware que afectó durante varias horas la operativa de la teleco, dentro de un ciberataque masivo que afectó a multitud de empresas y que, en su momento, fue calificada como de riesgo "muy alto" según el centro criptológico nacional (CCN-CERT).