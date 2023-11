Apagar o suspender: el dilema de los usuarios a la hora de cerrar su PC ¿qué es mejor?

A pesar de que los ordenadores son uno de los dispositivos que más tiempo llevan entre nosotros, y que hoy en día es una herramienta indispensable para llevar a cabo prácticamente cualquier trabajo, todavía hay ciertos aspectos en los que los usuarios dudamos, o tal vez ni nos los planteemos por desconocimiento.

Si alguna vez has utilziado un PC, a la hora de apagarlo te has tenido que cruzar con el rango de opciones que te ofrece Windows: Apagar, Suspender o Reiniciar. Quizás nunca te lo hayas planteado, y siempre pulsas sobre apagar, nadie te culpa de ello ya que esta suele ser la intención, no obstante, hay casos en los que quizás no deberías apagar, sino suspender tu equipo.

Y es que aunque parezcan opciones muy similares (por que los son) si están ahí será por algo y en el artículo de hoy te vamos a esclarecer un poco más para qué sirve cada una de estas opciones y dependiendo de tu caso, qué es mejor para tu dispositivo.

Apagar tu ordenador

Seguramente seas más de apagar que de suspender, y como seguramente sabrás, al elegir este modo Windows cierra todas sus aplicaciones, sistemas e incluso procesos (descargas y similar) y deja todo listo para la próxima vez que los uses.

De esta manera, cuando lo vuelvas a encender, el sistema se reiniciará desde cero y mientras que el rendimiento será óptimo, tendrás que volver a abrir e reiniciar todos los proyectos que tenías en proceso, y en el caso de no haberlos guardado correctamente, se habrán eliminado.

Suspender tu PC

En lo que se refiere al modo suspender, esta función permite descansar al PC sin apagarlo. Es como si lo pusieras a reposar, y mientras que apenas consume batería, lo que viene siendo la batería RAM sigue funcionando.

Esta opción es muy útil si tan solo vas a dejar el ordenador un rato y luego vas a volver a trabajar con él y no quieres perder tiempo en volver a abrir y cargar los elementos con los que estás trabajando. Eso sí, en el caso de que te excedas de tiempo y se acabe la batería, todo lo que tenías sin guardar se perderá.

¿Que es mejor?

Lo cierto es que no hay una función mejor que otra, y que el motivo por el que los fabricantes de ordenadores ofrecen ambas opciones es porque dependiendo del caso una es mejor que otra. Por ejemplo, si has terminado tu jornada laboral y no vas a coger el ordenador hasta el día siguiente se recomienda apagar, mientras que si solo paras para comer, la opción de suspender es más óptima.