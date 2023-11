Así es como puedes sintonizar tu televisión para ver los canales en 4K

No es ningún secreto que el modo en el que consumimos contenidos ha evolucionado en los úlitmos años, y que la televisión tradicional ha perdido mucho peso frente a las plataformas de películas y series en streaming. No obstante, eso no significa que los canales de tv hayan desaparecido o vayan a hacerlo próximamente, de hecho pronto van a recibir una actualización que van a hacerlos mucho más atractivos.

Tal y como te contamos hace unas semanas, la televisión española está trabajando en una actualización de cara al año que viene, más en concreto para febrero de 2024, donde los canales de resolución estándar van a desaparecer y tan solo habrá canales en HD en abierto.

Sin duda este es un importantísimo cambio para la televisión gratuita, ya que los contenidos que ofrecen no eran el único motivo del declive de este medio, sino que la falta de calidad en la imagen es un aspecto que cada vez más usuarios ponen en valor.

A pesar de que el 4K no es la resolución más alta del mercado, es bastante mejor que lo que hay hasta ahora, pero para poder reproducir los contenidos con esta calidad o bien necesitas un televisor 4K o que tu televisor sea compatible con un decodificador DVB-T2 (si tu TV es más antigua de 2013, seguramente lo sea).

Lo cierto es que sintonizar tu equipo para que sea compatible con 4K a día de hoy no tiene mucho sentido, ya que esta medida no será efectiva hasta el próximo 14 de febrero, y en lo que va de 2023 tan solo TVE ha usado esta resolución. Y ni siquiera ha sido para sus emisiones regulares, sino que fue tan solo para dos eventos específicos de fútbol, el Mundial masculino de Qatar y el femenino celebrado en Australia y Nueva Zelanda.

Pasos a seguir para sintonizar tu TV en 4K

Accede a la configuración de tu televisor Ve al apartado de Configuración, Antena o Instalación (Cada dispositivo tiene un término distinto). Busca la opción de sintonizar canales. Deja que tu televisión analice y busque los canales disponibles. Localiza aquellos que son UHD o 4K y organizalos en el orden que prefieras.

Como decíamos antes, si haces esto ya, no vas a encontrar muchas opciones, ya que en nuestro país por ahora solo están disponibles los canales TVE UHD 1 y TVE UHD 2 que retransmite los contenidos de Teledeporte en 4K. A partir del próximo 15 de febrero habrá un catálogo mucho más amplio con los típicos canales que ofrece tu TDT como la Sexta, Antena 3, Cuatro o FDF entre otras opciones.