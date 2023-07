Threads es la app que más rápido ha crecido en la historia: incluso ha superado a ChatGPT

Podríamos decir que Twitter está entre las apps más importante dentro del mundo de las redes sociales principalmente porque es una de las que más lleva en el mercado y sigue siendo una de las más utilizadas en el mundo. Por ello desbancarla ha sido hasta ahora una misión imposible, pero Threads, la alternativa que acaba de presentar Meta ha comenzado con buen pie para hacerlo.

No es ningún secreto que la llegada de Elon Musk a Twitter provocó un terremoto en la popularidad de la app, que desde entonces ha cambiado mucho.

En los últimos meses la compañía del magnate ha tenido que toparse con varios rivales que han surgido con la intención de convertirse en la alternativa que millones de usuarios estaban buscando.

La cosa es que la mayoría ha fracasado en el intento, o por lo menos no han supuesto una amenaza seria para la compañía del pajarito. Sin embargo, el anuncio de que Meta (antes Facebook) preparaba una app similar a Twitter hizo que Musk y todo su equipo vieran las orejas al lobo.

Meta es un gigante en lo que se refiere a las redes sociales, y es que WhatsApp, Instagram y Facebook son tres pilares fundamentales en lo que se refiere a este tipo de apps, por ello la llegada de Threads dio mucha esperanza a aquellos que buscaban otra opción lejos de las excentricidades de Musk.

La app se lanzó hace tan solo cinco días, y con algún otro problema, ya que por motivos de privacidad todavía no ha llegado a los países de la Unión Europea, al igual que está bloqueada en China.

Aun así, Threads se ha convertido en la app que más ha crecido en la historia, ya que en tan solo cinco días ya ha superado los 100 millones de usuarios.

Para poner en contexto el éxito de la app, tan solo tenemos que mirar hacia atrás unos meses, cuando ChatGPT se colocó en primera posición de esta categoría, pero a diferencia de Threads, la Inteligencia Artificial de OpenAI necesitó dos meses para llegar a los 100 millones de usuarios. Otro ejemplo se puede observar con TikTok, que necesitó nueves meses para llegar a tal cifra.

No hay dudas de que Twitter tiene miedo, de hecho, la compañía ya ha amenazado con denunciarles al acusarles de "apropiación indebida de su propiedad intelectual". Pero ya no solo eso, sino que la nueva CEO de la compañía también ha estado muy activa reafirmando el éxito de su app, y tratando de desviar la atención del éxito de su nuevo competidor "La semana pasada tuvimos nuestro día de mayor uso desde febrero. Sólo hay UN Twitter. Tú lo sabes. Yo lo sé."

Este meteórico ascenso tiene una buena explicación, primero que millones de usuarios en todo el mundo llevan meses buscando alternativas a Twitter lejos de Musk, y lo cierto es que tan solo Meta parece tener el músculo financiero y capacidades para crear una plataforma digna de competir, por lo que cuando salió todo el mundo quiso probarla.

A su vez, y a pesar de no estar disponible en ciertos lugares, los usuarios han encontrado otras formas (no oficiales) de descargar y crearse un perfil en la app. Además de que los perfiles de Threads están conectados a los de Instagram, por lo que hacer la transición es un proceso sencillo y rápido.

Todo ello ha hecho Threads se convierta en la app que más rápido a llegado a los 100 millones de usuarios y mientras su CEO, Adam Mosseri, asegura que "su objetivo no es sustituir a Twitter" no parece que usar ambas aplicaciones sea compatible del todo.

Don't want to leave you hanging by a thread… but Twitter, you really outdid yourselves! Last week we had our largest usage day since February. There's only ONE Twitter. You know it. I know it. ????