Musk prepara una demanda contra Zuckerberg y su nueva app donde les acusa de copiar Twitter

Casi seguro que estás al tanto de que Meta y Mark Zuckerberg han lanzado una nueva red social que planea ser el rival de Twitter al ofrecer un formato similar. La amenaza es real para la compañía de Musk, el éxito de descargas en estos primeros días lo demuestra, y en un intento de bajarle los humos al equipo de Threads, la compañía del pajarito va a interponer una denuncia debido a que han hecho una "apropiación indebida propiedades intelectuales de su app".

Hace menos de una semana que Meta (anteriormente Facebook) lanzó Threads, su propia versión de Twitter con la que la compañía de Mark Zuckerberg está tratando de desbancar a Twitter. Y a pesar de que el lanzamiento no ha sido del todo como el esperado (todavía no ha llegado a la Unión Europea por motivos de privacidad), tan solo en su primer día consiguió más de 70 millones de usuarios.

Musk ya ha visto las orejas al lobo, y mientras que todavía le queda mucho trabajo por delante a Threads para llevarse a su plataforma a los millones de usuarios descontentos con la gestión del magnate, Twitter ya está tratando de debilitar a su nuevo rival.

Y es que como ha confirmado CNN, Alex Spiro, un abogado externo que trabaja para Musk envió una carta a Meta en la que les acusaba de una "apropiación indebida sistemática, deliberada e ilegal de los secretos comerciales y otras propiedades intelectuales de Twitter".

Spiro aseguraba que Meta había contratado a exempleados de Twitter que "retuvieron indebidamente documentos y dispositivos electrónicos de la compañía" con el fin de poder copiarles.

Por su parte, un portavoz de Meta ha salido a negar estas acusaciones garantizando que en su equipo no hay nadie que haya trabajado previamente para la compañía que es ahora propiedad de Musk.

Lo cierto es que, a pesar de amenazar con denunciar a Meta, Twitter podría no presentar una demanda oficial, sino que esta carta sería más como un farol para tratar de complicar la situación y generar problemas.

Aunque Musk y su compañía no quieran reconocer que tienen miedo de competir contra Threads, no dejan de mostrar que lo tienen. Por ejemplo, este mismo fin de semana la nueva CEO de la app, Linda Yaccarino, defendió que "A menudo nos imitan, pero la comunidad de Twitter nunca podrá duplicarse".

On Twitter, everyone's voice matters.



Whether you're here to watch history unfold, discover REAL-TIME information all over the world, share your opinions, or learn about others -- on Twitter YOU can be real.



YOU built the Twitter community. ???????? And that's irreplaceable. This… — Linda Yaccarino (@lindayacc) July 6, 2023

Ahora lo único que falta por ver es si de verdad Threads se convierte en una alternativa a tener en cuenta, pero sin duda hasta que no llegue a Europa, esto no lo podrá conseguir.