Cuidado con tu perfil de Threads: si borras la cuenta se podría eliminar también tu Instagram

Fue el pasado 6 de julio que la compañía propiedad de Mark Zuckerberg, Meta, lanzó su tan esperada app llamada Threads con la que pretendían crear un rival para Twitter, debido a que tenía un funcionamiento muy similar, no obstante, y a pesar de la fuerte acogida que ha tenido en sus primeras horas hay varios usuarios que no están muy contentos con esta plataforma.

Ya son muchos desarrolladores y compañías que han tratado de desbancar a Twitter desde que la red social del pajarito está bajo el dominio del magante y milmillonario Elon Musk. Su egocéntrica estrategia de dirección de empresas no ha gustado a una gran parte de los usuarios de la app, que han tenido que aceptar con resignación los cambios en funciones y políticas de la plataforma.

Es por ello que con el anuncio de la llegada de Threads por parte de Meta, compañía especializada en redes sociales, dio esperanza a muchos. Y mientras todavía es pronto para determinar si es un éxito o un fracaso hay varios aspectos a tener en cuenta.

Lo primero de todo cabe destacar que por lo menos por ahora no está disponible en ninguno de los países miembro de la Unión Europea (UE), lo que significa que todavía no se puede descargar y probar la app en nuestro país de manera oficial. No obstante, eso no ha impedido que la app consiguiera más de 10 millones de descargas en las primeras horas desde que estuvo disponible, lo que indica que ha tenido muy buena aceptación.

El motivo por el que Meta ha decidido no extender todavía Threads en la UE, es por la cantidad de datos e información que recopila del usuario y del dispositivo, algo de lo que se jactaban Elon Musk y Jack Dorsey. Sin embargo, (y a pesar de que son muchos) no es que sea algo nuevo en lo que se refiere a otras apps que tiene la compañía de Zuckerberg.

Otro aspecto a valorar es que mientras Threads iba a ser una especie de réplica de Twitter, varios usuarios que lo han probado ya, no están muy convencidos con el producto final. Algunos señalan que el 'timeline' o línea de tiempo no es cronológico (algo sagrado en Twitter), al igual que echan en falta apartados como el 'Explora', las 'Tendencias' o incluso un apartado de 'Búsquedas'.

Pero ya no es solo que la réplica no es exacta (algo que los usuarios ya deberían haber asumido), sino que resulta que si te abres un perfil en Threads y luego lo quieres eliminar, tu cuenta de Instagram también se borrará.

Parece una estrategia un poco retorcida por parte de la compañía para evitar que después de ver el panorama, los usuarios abandonen y eliminen la app. Básicamente parece una trama para no hacer el ridículo en el caso de que la app no vaya como estaba planeado. Lo cierto es que hay pocas explicaciones más a por qué Meta ha hecho esto, aunque quizás se trate de un error que van a solucionar pronto.