Threads, el rival de Twitter creado por Zuckerberg, logra 10 millones de usuarios en tiempo récord

Twitter es la red social favorita de millones de personas, sin embargo, desde hace un tiempo tiene un problema que a muchos de ellos no les gusta, el estorbo en concreto es Elon Musk y todos los cambios que está aplicando. Por ello desde su llegada a la red social, han surgido múltiples plataformas como alternativas (sin mucho éxito), pero la llegada de Threads podría cambiar las cosas.

Todo el mundo asocia el nombre de Meta (anteriormente conocido como Facebook) con redes sociales, y es que las distintas apps que tiene la compañía (Facebook, Instagram, WhatsApp) son algunas de las más populares del mundo. Por eso cuando anunciaron que estaban trabajando en una plataforma con características similares a Twitter, muchos vieron la luz a la final del tunel.

Desde sus inicios Twitter ha sido una app exitosa, y es que a pesar del paso de los años y el surgimiento de nuevas plataformas, se ha mantenido entre las más populares y utilizadas. Pero la gestión de Musk ha hecho mucho daño a la popularidad de la app, y la llegada de Threads no ha hecho más que señalar este hecho.

Como viene siendo habitual, la app propiedad de Meta, se ha lanzado este jueves 6 de julio primero en EEUU y en tan solo unas siete horas ha conseguido más de 10 millones de usuarios nuevos registrados.

Como te contábamos el otro día, Threads tiene un diseño y funcionamiento muy similar al de Twitter, donde predominan los textos cortos y los contenidos audiovisuales, hay hilos y se pueden comentar las publicaciones de los demás, pero que además ya está conectado con tu perfil de Instagram (en el caso de que tengas uno).

Este hecho no le ha hecho ninguna gracia a Elon Musk, quien, a pesar de no haber dado mucha atención al lanzamiento, podemos estar bastante seguros que está pegando al saco con mucha más fuerza y rabia mientras se prepara para la posible pelea con Mark Zuckerberg.

Lo único que ha comentado ha sido un 'Sí' irónico, contestando a un tuit del cofundador de Twitter Jack Dorsey quien también de manera de burla subió una captura con todos los datos que recopila esta nueva app.

All your Threads are belong to us https://t.co/FfrIcUng5O pic.twitter.com/V7xbMOfINt