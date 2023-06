Así son las primeras imágenes de Musk entrenándose para su pelea en la jaula con Zuckerberg

Fue hace cosa de una semana cuando Musk tonteando con las redes sociales, cosa muy común en él, dijo que estaría dispuesto a enfrentarse a Mark Zuckerberg, dueño de Meta en un combate en la jaula, y sorprendentemente el CEO de la compañía antes conocida como Facebook aceptó esta propuesta y le preguntó cuándo y dónde.

Elon Musk y Mark Zuckerberg no son solo dos de las personas más ricas del mundo, número uno y número nueve respectivamente en la lista de Forbes, sino que sus compañías son punteras en el sector tecnológico y en concreto Twitter e Instagram son dos de las más grandes, utilizadas e importantes en el mundo de las redes sociales.

Es por ello que ambos son rivales y enemigos públicos, y aunque podrían aparentar y hacer que se llevan bien, o por lo menos fingir que no les importa qué hace el otro, no lo hacen y de vez en cuando tienen pequeños enfrentamientos.

Pero este último, de culminarse sería algo que nunca habíamos visto o por lo menos en el mundo moderno, ya que hasta ahora nunca se habían pegado dos mil millonarios, líderes tecnológicos y tan solo por dos publicaciones en redes sociales.

Se sabe que desde hace años Mark Zuckerberg lleva entrenando en diversas modalidades de artes marciales, principalmente jiujitsu, por lo que se supone que tendría ventaja sobre Musk debido a su experiencia.

No obstante, Musk es más grande y pesa más, factores muy importantes a tener en cuenta. Lo cierto es que a pesar de que ambos se habían retado parecía poco probable que el combate fuera a ocurrir, ya que como decíamos antes nunca antes había ocurrido algo así.

Pero hace unos días, Dana White, presidente de Ultimate Fighting Championship (UFC), la promotora de combates más importante del momento dijo que había hablado con los dos magnates y que ambos estaban dispuestos a hacer "el combate del año" una realidad e incluso se ha hecho una camiseta de promoción.

Y si nos faltaba más pruebas de que esto podría ocurrir, Lex Fridman publicó el otro día unas fotos en su cuenta personal de Twitter, donde aparecía él entrenando y practicando llaves con el dueño de Tesla.

I did an impromptu training session with @elonmusk for a few hours yesterday. I'm extremely impressed with his strength, power, and skill, on the feet and on the ground. It was epic. It's really inspiring to see Elon and Mark doing martial arts, but I think the world is served… pic.twitter.com/cq00A9Xnmw — Lex Fridman (@lexfridman) June 27, 2023

"Estoy muy impresionado con su fuerza, potencia y habilidad, tanto en los pies como en el suelo. Fue épico" se puede leer en su tuit, para después darle baza al combate diciendo que" Como dice Elon, el resultado más entretenido es el más probable... Estoy ahí para ellos, pase lo que pase."

Dejando caer que si el público quiere combate (que tiene pinta que todo el mundo está a favor de que esto ocurra), ambos están dispuestos a dar el espectáculo.