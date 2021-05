Y si el Covid-19 se originó en un laboratorio: la teoría cobra fuerza en EEUU

elEconomista Madrid

La investigación que realizó la OMS en Wuhan concluyó que la teoría de que el virus de la Covid-19 había sido creado en un laboratorio es "extremadamente improbable". Así, dio carpetazo a las teorías conspirativas que se expandieron desde el origen de la pandemia. Sin embargo, varias voces de expertos y autoridades de EEUU están poniendo el foco en que no se puede descartar que el origen haya tenido lugar en un laboratorio.

Así, Scott Gottlieb, exjefe de la Agencia Estadounidense de Medicamentos de Estados Unidos (FDA), ha explicado a la cadena CNBC que los defensores de esta teoría están creciendo. "La lista de personas que apoyan la tesis de un origen animal no se ha movido. Y la de personas que sugieren que (el virus) pudo haber salido de un laboratorio siguió creciendo", explicó.

"Hace un año" apoyar la hipótesis de los animales "tenía mucho sentido porque era el escenario más probable", contó. Pero lo que se denomina "el huésped intermedio", es decir, el animal del cual se transmitió el virus a los humanos, aún no se ha descubierto. "Y no porque no se lo haya buscado", añadió.

Más allá de esta percepción, el diario The Wall Street Journal publicó este domingo un artículo en el que mantiene, según información de inteligencia estadounidense no publicada a la que tuvo acceso el medio, que tres investigadores del Instituto de Virología de Wuhan sufrieron en noviembre de 2019 síntomas compatibles tanto con los de Covid-19 como de una infección estacional.

Las autoridades sanitarias de china ya han negado la información del medio norteamericano. Sin embargo, Andy Slavitt, asesor de la Casa Blanca para la lucha contra el Covid-19, ha instado a seguir investigado sobre el origen de la pandemia. "Hay que llegar al fondo, sea cual sea la respuesta", aseguró. "Necesitamos un proceso completamente transparente de China y la OMS para ayudar en esto", añadió.

La postura del miembro de la Casa Blanca es una de las que más está ganado fuerza en Estados Unidos, sobre todo, a raíz de la publicación de un artículo en la prestigiosa revista Science que pedía, esencialmente, una mayor investigación sobre el origen del virus y no descartar ninguna hipótesis.

En concreto, los científicos firmantes de la pieza manifestaron que aún se necesita más investigación para determinar el origen de la pandemia. A su juicio, las teorías de la liberación accidental de un laboratorio y el derrame zoonótico siguen siendo viables. "Saber cómo surgió Covid-19 es fundamental para informar las estrategias globales para mitigar el riesgo de brotes futuros", sentencia la publicación. "Debemos tomar en serio las hipótesis sobre los efectos de contagio tanto naturales como de laboratorio hasta que tengamos datos suficientes", insiste el artículo.