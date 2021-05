España camina hacia un verano sin mascarilla en la playa pero con más prohibiciones al tabaco

elEconomista Madrid

Las previsión es que este verano sea más normal que el anterior. Así, se espera que la mascarilla no sea obligatoria en espacios exteriores como la playa, ya sea tomando el sol o caminando. Sin embargo, se está imponiendo la tendencia de prohibir fumar en los arenales, más allá de las restricciones impuestas para controlar la pandemia.

Un verano sin mascarilla en la playa (ni en exteriores)

Esta previsto que la obligatoriedad de usar mascarilla en espacios exteriores se retire próximamente. Fernando Simón dijo que se podría ir pensando en medidas como esta cuando las CCAA tuvieran una incidencia acumulada menor de 150 casos por cada 100.000 habitantes, situación en la que ya hay 13 regiones. Sin embargo, presidentes autonómicos, como el de Galicia, establecen esa medida en función de la población vacunada. Así, se espera que la retirada de la mascarilla se produzca en julio, mes donde más del 50% de la población ya habrá recibido dos dosis.

No obstante, cabe recordar que la ley de nueva normalidad establece que no es obligatorio usar la mascarilla mientras se está tomando el sol o, evidentemente, durante el baño. Sin embargo, por el momento si es obligatoria durante los paseos o los accesos.

Un verano con la prohibición de fumar en las playas

El Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por Covid-19, que aprobó el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el pasado año, acordó una serie de normas de obligado complimiento mientras la pandemia siga activa. Entre ellas, se prohíbe fumar en la vía pública o espacios al aire libre cuando no se pueda respetar el espacio de dos metros. Esta medida se extiende a cualquier dispositivo para fumar. Así, no estaría permitido fumar en las playas si no se respeta la distancia. Sin embargo, más allá de esta norma, cada vez más ayuntamientos son los que están apostando por configurar arenales libres de humo.

Así, para este verano el Ayuntamiento de Elche (Alicante) declaró todas sus playas "libres de humo" con el objetivo de proteger el medioambiente y la salud humana. Una posición que también se ha impuesto en las grandes playas de la ciudad Vigo, en cuatro arenales de la ciudad de Barcelona (Sant Miquel, Somorrostro, Nova Icària y en la Nova Mar Bella), en cinco de Euskadi (Itzurun y Santiago de Zumaia, Laga y Laida de Ibarrengelu, Isuntza de Lekeitio, Laidatxu de Mundaka y Gario Sur de Burgelu) y en dos más de Murcia, que se unen a una lista de once playas.

300.000 firmas para que todas las playas españolas sean libres de humo

En este sentido, la asociación Nofumadores.org entregó la semana pasada más de 283.000 firmas a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, así como al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, para que todas las playas españolas estén libres de humo y de colillas.

La presidenta de Nofumadores.org, Raquel Fernández Megina, ha resaltado que "resulta imprescindible para que los menores no se inicien en el tabaquismo que deje de verse como normal fumar en las playas, que son espacios públicos naturales y compartidos". La iniciativa 'Playas sin humo', de Nofumadores.org se ha convertido en una de las que más apoyo ciudadano ha recibido, en términos absolutos, en la plataforma Change.org.