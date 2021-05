Alberto Núñez Feijóo pone fecha al fin de la mascarilla en exteriores

Paco Vega Madrid

El elevado ritmo de vacunación no solo ha permitido la finalización del estado de alarma, sino que acerca cada vez más la vuelta a la normalidad real. Así, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que la mascarilla de protección contra el coronavirus podrá dejar de ser obligatoria en la calle en dos meses.

"Si todos seguimos durante las próximas seis, ocho semanas, con la prudencia que aconseja la situación estoy convencido de que allá por el mes de julio, agosto, empezaremos otra vez a poner cara a todas las personas que vemos por la calle", afirmó el martes el presidente gallego durante un acto en el la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela. No obstante, ha especificado que esto no será posible "en lugares cerrados", pero "sí en el exterior", que es lo que todas las personas están "deseando".

Israel quitó la mascarilla con un 53% de vacunados

Israel, uno de los países que más rápido está vacunando, decretó en abril que la mascarilla no fuera obligatoria en los espacios exteriores siempre y cuando se pueda mantener distancia de seguridad. La medida la tomó cuando 5,3 millones de israelíes -de una población de unos 9 millones de habitantes- habían recibido por lo menos una dosis de la vacuna, y en torno al 53% había recibido la pauta completa.

Respecto a España, la previsión es que en el mes de julio la mitad de la población española esté inmunizada con la pauta completa. Actualmente, 20 millones de españoles ya han recibido al menos una dosis y más de seis han recibido los dos pinchazos.

Qué probabilidad hay de trasmitir la Covid-19 en espacios exteriores

Desde hace mucho tiempo se sabe que los ambientes interiores presentan el mayor riesgo de transmisión porque el SARS-CoV-2 se propaga principalmente a través aerosoles. Así, el tamaño de un espacio, cuántas personas hay en él, la duración de la exposición y la circulación del aire son factores que influyen en la facilidad con la que se propagan las partículas. En el exterior, esas partículas se dispersan mucho más rápidamente, lo que reduce significativamente el riesgo.

En ese sentido, el New England Journal of Medicine publicó un artículo en el que reflexionaba sobre no utilizar la mascarilla en exteriores porque la transmisión no ocurre. Además, explica que el Covid no desaparecerá en el corto plazo, por lo que hay que encontrar formas de vivir con él más fácilmente. "No usar mascarillas cuando está al aire libre solo podría ser un aspecto que podría ayudar con eso", sentencia.