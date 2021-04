Por qué dejar de llevar mascarilla al aire libre es una buena noticia que llegará pronto

elEconomista Madrid

El mayor ritmo de vacunación y la demostrada efectividad de las vacunas hacen ver la luz al final de camino. Así, muchos esperan el momento en que la mascarilla deje de ser obligatoria, por lo menos, en espacios exteriores. Una decisión que tiene sobre la mesa EEUU o Europa y que se apoya en la evidencia científica.

EEUU trabaja en una nueva guía del uso de mascarillas en vacunados

El uso de mascarillas al aire libre ha sido objeto de controversia en las últimas semanas en EEUU, sobre todo, porque el país inyecta un promedio de 2,74 millones de dosis de diarias y ya ha repartido 231 millones. Así, se espera que esta semana, Joe Biden anuncie que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU van a emitir una nueva guía sobre si las personas vacunadas aún necesitan usar un cubrebocas en el exterior, según un informe de CNN.

Europa ha planteado un uso más relajado de las mascarillas en espacios exteriores

A la espera de este pronunciamiento del CDC de Estados Unidos, cabe recordar que el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) publicó la semana pasada una serie de directrices sobre la relajación del uso de mascarillas en personas vacunadas. Así, la guía estableció la posibilidad de dejar a un lado la mascarilla en los siguientes casos:

- Encuentros entre personas vacunadas

- Encuentros entre personas vacunadas y otras sin vacunar sin riesgos de enfermedades graves

- También recomienda su relajación en espacios abiertos y ventilados

Israel quitó la mascarilla con un 53% de vacunados

Israel, uno de los países que más rápido está vacunando, decretó recientemente que la mascarilla no fuera obligatoria en los espacios exteriores siempre y cuando se pueda mantener distancia de seguridad. La medida la tomó cuando 5,3 millones de israelíes -de una población de unos 9 millones de habitantes- habían recibido por lo menos una dosis de la vacuna, y en torno al 53% había recibido la pauta completa.

¿Cuándo eliminará España la obligatoriedad de llevar mascarilla en exteriores?

Las autoridades sanitarias de España todavía no se han pronunciado sobre cuándo se podrá dejar de utilizar las mascarillas en España. Sin embargo, la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (Sempsph) confía en que esa situación se produzca en el mes de agosto, como la visión más optimista, o fin de año, como la que menos. "La mascarilla la dejaremos cuando un 50 o un 70% de la población esté vacunada, dependerá del ritmo de la vacunación. Quisiera creer que para el verano, en agosto, esto suceda", señaló Rafael Ortí, presidente de Sempsph, en una entrevista con el portal Redacción Médica.

Qué probabilidad hay de trasmitir la Covid-19 en espacios exteriores

Desde hace mucho tiempo se sabe que los ambientes interiores presentan el mayor riesgo de transmisión porque el SARS-CoV-2 se propaga principalmente a través aerosoles. Así, el tamaño de un espacio, cuántas personas hay en él, la duración de la exposición y la circulación del aire son factores que influyen en la facilidad con la que se propagan las partículas. En el exterior, esas partículas se dispersan mucho más rápidamente, lo que reduce significativamente el riesgo.

En ese sentido, el New England Journal of Medicine publicó un artículo en el que reflexionaba sobre no utilizar la mascarilla en exteriores porque la transmisión no ocurre. Además, explica que el Covid no desaparecerá en el corto plazo, por lo que hay que encontrar formas de vivir con él más fácilmente. "No usar mascarillas cuando está al aire libre solo podría ser un aspecto que podría ayudar con eso", sentencia.

El peligro son las variantes de la Covid-19 resistentes a las vacunas

Sin embargo, no todas las posiciones científicas coinciden. "No existe una regla clara que se pueda aplicar", dijo Krystal Pollitt, profesora asistente de epidemiología en la Escuela de Salud Pública de Yale, a Bloomberg. "Hay tantas cosas a tener en cuenta para evaluar mejor el riesgo. Todavía tenemos que estar atentos".

Lo cierto, uno de los mayores riesgo de relajar las medidas es dejar entrar posibles variantes del virus que sean resistentes a las vacunas. Así, en Israel la mascarilla seguirá siendo obligatoria en espacios interiores hasta alcanzar un 75% de la población vacunada. Además, el riesgo de las nuevas variantes que sean resistentes a las vacunas es otra de las razones por las que Israel mantiene la obligatoriedad. "El gran reto es llevar la mascarilla en el bolsillo y ponérsela cada vez que llegas a un lugar cerrado o concurrido", dijo ayer el coordinador nacional de la pandemia, Nachman Ash.